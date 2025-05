Il Presidente Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa l’8 maggio

© Dayitalianews.com - Il Presidente Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa l'8 maggio Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per giovedì 8 maggio 2025 alle ore 17, al Palazzo del Quirinale.Temi centrali all'ordine del giornoDurante l'incontro, verranno trattate questioni di primaria importanza per la sicurezza nazionale e la cooperazione europea. Tra i temi principali:Analisi del Libro bianco della Difesa europeaStato e sviluppo delle infrastrutture strategiche italianeRafforzamento e modernizzazione dello strumento militare nazionaleProspettive e strategie per l'industria della Difesa italianaFocus sui conflitti internazionaliIl Consiglio affronterà anche l'evoluzione delle principali aree di crisi internazionali, con un'attenzione particolare:Alla guerra in UcrainaAlla situazione in Medio OrienteAlle iniziative di pace promosse in ambito europeo e globaleQuesta convocazione conferma il ruolo centrale del Consiglio Supremo di Difesa nella definizione delle linee strategiche per la sicurezza del Paese e il suo posizionamento nello scenario internazionale.

