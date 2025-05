Il presidente del Bacino Brenta rivendica la paternità degli sconti in bolletta

© Padovaoggi.it - Il presidente del Bacino Brenta rivendica la paternità degli sconti in bolletta Bollette pazze di Etra, la bagarre non si ferma. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Villa del Conte Antonella Argenti: «In questi giorni si leggono molte affermazioni, da parte di singoli o rappresentanti politici, che cercano di intestarsi il merito della riduzione delle tariffe rifiuti. 🔗 Padovaoggi.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rifiuti, approvata dal Consiglio di Bacino Brenta la tariffa unica per le utenze domestiche - L'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti ha approvato ieri nel tardo pomeriggio la nuova “Tariffa unica rifiuti per le utenze domestiche". L'Assemblea è composta dai 66 sindaci dei Comuni che fanno parte dell’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Brenta, ed è l'organo... 🔗padovaoggi.it

Comunità del Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno: il presidente è Squillante - Si è svolta ieri la riunione della Comunità del Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, alla presenza del nuovo Presidente Vincenzo Marrazzo, dei Sindaci e dei delegati dei Comuni appartenenti all’Ente. Nel corso della riunione è stato eletto all’unanimità Presidente della... 🔗salernotoday.it

Cina: presidente Bosch, si manterra’ impegno a lungo termine verso Paese hub di innovazione - Il presidente di Bosch, Stefan Hartung, ha ribadito l’impegno a lungo termine del colosso industriale tedesco nei confronti della Cina, definendo il Paese un polo di innovazione vitale in un panorama industriale globale in continua evoluzione. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063088/6063088/2025-04-04/cina-presidente-bosch-si-manterra-impegno-a-lungo-termine-verso-paese-hub-di-innovazione Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il presidente del Bacino Brenta rivendica la paternità degli sconti in bolletta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Consorzio bonifica Brenta, scontro politico per il nuovo presidente - Tre mesi dopo, è ancora senza presidente il Consorzio di Bonifica Brenta. 130mila utenti, 20mila aziende agricole, 53 comuni interessati da padovano, vicentino e marca trevigiana. Scontro ... 🔗rainews.it