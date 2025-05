Il porto di Livorno pronto ad accogliere i migranti salvati dalla Sea Watch 5

Livorno – Nel pomeriggio di oggi (3 maggio) al porto di Livorno sbarcheranno 109 migranti a bordo della nave Ong Sea Watch 5. Tra loro anche 36 minori stranieri non accompagnati che verranno accolti in strutture dedicate ubicate anche fuori regione.I 73 adulti saranno invece distribuiti nelle dieci province toscane, secondo le consuete quote.“Le operazioni – ha affermato il prefetto Dionisi – si svolgeranno secondo il collaudato sistema, in condizioni di piena sicurezza, grazie a un dispositivo coordinato e attento, volto a garantire assistenza immediata e rispetto della dignità umana”.“Esprimo profonda gratitudine – conclude il prefetto – tutte le componenti del sistema di accoglienza: forze dell’ordine, Capitaneria di porto, Protezione Civile, Asl, Comune di Livorno, Croce Rossa, associazioni del terzo settore e volontari. 🔗 – Nel pomeriggio di oggi (3 maggio) aldisbarcheranno 109a bordo della nave Ong Sea5. Tra loro anche 36 minori stranieri non accompagnati che verranno accolti in strutture dedicate ubicate anche fuori regione.I 73 adulti saranno invece distribuiti nelle dieci province toscane, secondo le consuete quote.“Le operazioni – ha affermato il prefetto Dionisi – si svolgeranno secondo il collaudato sistema, in condizioni di piena sicurezza, grazie a un dispositivo coordinato e attento, volto a garantire assistenza immediata e rispetto della dignità umana”.“Esprimo profonda gratitudine – conclude il prefetto – tutte le componenti del sistema di accoglienza: forze dell’ordine, Capitaneria di, Protezione Civile, Asl, Comune di, Croce Rossa, associazioni del terzo settore e volontari. 🔗 Corrieretoscano.it

Nel container al porto di Livorno due tonnellate di cocaina purissima - LIVORNO – Due tonnellate di cocaina purissima in un container al porto di Livorno. Il 2025 continua con un’altra importante operazione antidroga realizzata in zona: sono stati sequestrati, infatti, oltre 2mila chili di cocaina purissima, suddivisa in 1800 panetti. Un nuovo e significativo colpo assestato al traffico internazionale di stupefacenti, da parte dei funzionari del locale Reparto antifrode dell’Ufficio delle dogane e dai finanzieri del Gruppo di Livorno. 🔗corrieretoscano.it

Maltempo in Toscana: chiusa Fipili fra Lavoria e porto di Livorno. Salvato un uomo trascinato via dalla Sieve - FIRENZE – Per il maltempo e gli allagamenti è stata chiusa la superstrada Firenze-Pisa-Livorno nel tratto fra lo svincolo di Lavoria e quello per l’Interporto (Livorno), il grande centro logistico che nel retroterra smista le merci in arrivo e partenza dal porto di Livorno. La ‘quattro corsie’ è chiusa in entrambe le direzioni a tutti i […] L'articolo Maltempo in Toscana: chiusa Fipili fra Lavoria e porto di Livorno. 🔗.com

Il vino è pronto ad una nuova guerra su accise e alert salutistici contro Bruxelles: "È eurofollia" - Tutta l'Italia... tutta l'Italia contro la Commissione europea e il nuovo documento di lavoro in vista della revisione del Beating cancer plan (Beca), vera nota stonata di questi ultimi anni per il mondo degli alcolici. Prendendo a prestito il refrain sanremese, c'è un coro di associazioni di categoria che ha appena dichiarato guerra all'impostazione di Bruxelles, in materia di accise ed etichettatura. 🔗gamberorosso.it

Livorno primo porto che sperimenterà la navigazione autonoma - (ANSA) - LIVORNO, 30 MAR - Livorno sarà il primo ... da sensoristica aggiuntiva ed integrata alla rete 5G del porto. Sarà Tim ad installare nello scalo livornese la nuova rete 5G privata ... 🔗ansa.it

Livorno, Grimaldi presenta un’istanza per metà Darsena Europa pronto a investire 180 milioni - proponendo un prolungamento almeno trentennale Livorno – Livorno – Grimaldi risponde ad Aponte nel porto di Livorno. Dopo la manifestazione di interesse, fra febbraio e marzo, fra la Til del gruppo ... 🔗shipmag.it