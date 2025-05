Il Porto dei servizi una delegazione del Pri sulla nave della Bambini Srl

I candidati del Pri, insieme al Segretario regionale Eugenio Fusignani, sono stati ospiti della nave Melanie di Bambini Srl, ditta specializzata nei trasporti marittimi e nei servizi di appoggio off-shore. Melanie è la nave che si occupa di curare il collegamento con il nuovo rigassificatore.

