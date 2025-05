Il podio di Jeddah è stato un miraggio nel deserto o l’inizio della rivalsa? A Miami la Ferrari deve far capire quanto vale

© Ilfattoquotidiano.it - Il podio di Jeddah è stato un miraggio nel deserto o l’inizio della rivalsa? A Miami la Ferrari deve far capire quanto vale podio di Jeddah è solo un miracolo nel deserto, dovuto al talento di Leclerc, o l’inizio di un percorso di crescita che riavvicini la Ferrari alla vittoria? In tanti tifosi se lo chiedono e sperano nella seconda ipotesi, pregando che a Miami possa arrivare la svolta di stagione prima che il circus approdi in Europa, a Imola. Proprio sulla pista antistante l’Hard Rock Stadium (l’impianto dei Dolphins in Nfl), una McLaren rinvigorita dagli aggiornamenti sbocciò all’improvviso, l’anno scorso, in un caldo pomeriggio di maggio, trovando una crescita costante che dalla seconda metà di stagione l’ha resa il team più forte della griglia. Ancora imprendibile per tutti in questo avvio di stagione, con il rischio concreto — se la direttiva sulle ali flessibili, in arrivo a Barcellona, non faccia il sue effetto — che la stagione parli di una solitaria lotta a due per il titolo tra Piastri e Norris. 🔗 Ildiè solo un miracolo nel, dovuto al talento di Leclerc, odi un percorso di crescita che riavvicini laalla vittoria? In tanti tifosi se lo chiedono e sperano nella seconda ipotesi, pregando che apossa arrivare la svolta di stagione prima che il circus approdi in Europa, a Imola. Proprio sulla pista antistante l’Hard Rock Stadium (l’impianto dei Dolphins in Nfl), una McLaren rinvigorita dagli aggiornamenti sbocciò all’improvviso, l’anno scorso, in un caldo pomeriggio di maggio, trovando una crescita costante che dalla seconda metà di stagione l’ha resa il team più fortegriglia. Ancora imprendibile per tutti in questo avvio di stagione, con il rischio concreto — se la direttiva sulle ali flessibili, in arrivo a Barcellona, non faccia il sue effetto — che la stagione parli di una solitaria lotta a due per il titolo tra Piastri e Norris. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sofia Goggia torna sul podio: “I centesimi vanno e vengono. Brignone in stato di grazia assoluto” - Sofia Goggia ha conquistato un bel terzo posto nel superG di Kvitfjell, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella località norvegese. La fuoriclasse bergamasca si è inchinata per nove centesimi al cospetto di Federica Brignone, capace di vincere con sei centesimi di margine nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami. La 32enne è salita nuovamente sul podio dopo un paio di mesi di assenza (fu seconda nella discesa di Garmisch lo scorso 25 gennaio). 🔗oasport.it

Formula E, Maserati conquista il primo podio stagionale a Jeddah - Il circuito saudita di Jeddah sorride a Maserati. Dopo una mattinata impegnativa, è stata la giornata di Jake Hughes, che si è qualificato per la seconda volta per i duelli e ha conquistato il primo podio della stagione per Maserati MSG Racing. Pur avendo dimostrato anche lui un’ottima forma, per... 🔗modenatoday.it

Piastri vince anche il GP di Jeddah, Verstappen è secondo. Bel terzo posto di Leclerc, primo podio del 2025 - La cronaca Vince Piastri davanti a Verstappen, bel terzo posto di Leclerc che difende il podio da Norris, quarto. Quinta e sesta le due Mercedes con Russell davanti ad Antonelli, settimo Hamilton.... 🔗ilmessaggero.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ferrari rinasce a Jeddah, ma la competitività resta un miraggio; Gp Italia F1 2017: dominio Mercedes ed Hamilton sorpassa Vettel. 🔗Approfondimenti da altre fonti

F1 - Ferrari rinasce a Jeddah, ma la competitività resta un miraggio - Il primo podio stagionale della Ferrari conquistato a Jeddah da Leclerc ha preso forma nei dieci giri a cavallo di metà gara. Al giro 19 la Mercedes è tornata ai box per il pit-stop, potendo ... 🔗informazione.it