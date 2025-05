Il Pisa a un punto dalla Serie A l' ultima volta con Romeo Anconetani

© Ilgiornale.it - Il Pisa a un punto dalla Serie A, l'ultima volta con Romeo Anconetani In rosa i giovanissimi Diego Simeone e José Chamot, in attacco Michele Padovano e Lamberto Piovanelli. In panchina il romeno Mircea Lucescu affiancato da Luca Giannini. La stagione partì benissimo ma finì nel peggiore dei modi 🔗 Ilgiornale.it

Se ne parla anche su altri siti

Basket, ultima in serie C per il CUS Pisa Cosmocare, di scena a Fucecchio - Pisa, 11 aprile 2025 – Ultimo atto della stagione, per il già retrocesso CUS Pisa Cosmocare, che saluta la serie C, domenica a Fucecchio, sul campo di una Folgore, ancora in lotta per la salvezza diretta, che ha perso di misura, sabato scorso, la chance per poter accedere ai play-off. Per i gialloblù, senza più stimoli di classifica, si tratta invece dell’ultima occasione per far vedere i propri valori, contro una squadra molto motivata, al termine di una stagione da dimenticare. 🔗sport.quotidiano.net

Serie B, risultati 36esima giornata: il Pisa a un punto dalla A - Roma, 1° maggio – Il Pisa vince, ma la Serie A non arriva ancora. Con i tre punti conquistati dallo Spezia contro la Salernitana, infatti, la distanza tra i toscani e i liguri rimane a 9 lunghezze, e dati gli scontri diretti favorevoli alla squadra di D'Angelo, Inzaghi e i suoi devono attendere ancora prima di poter festeggiare la promozione in massima serie. Continua il momento negativo del Catanzaro, che nello scontro playoff con la Juve Stabia subisce la seconda sconfitta consecutiva e resta a quota 48. 🔗sport.quotidiano.net

Lo Spezia rovina la festa del Pisa di Inzaghi: per il ritorno in Serie A manca ancora un punto - Il Pisa di Inzaghi ha fatto il suo vincendo contro il Frosinone, grazie al gol partita di Meister ma non ha potuto brindare al matematico ritorno in Serie A per il contemporaneo successo dello Spezia che rimandato la festa nerazzurra di un'altra settimana. Intanto restano in bilico anche i playoff che, secondo regolamento, potrebbero non disputarsi se la distanza tra 3a e 4a in classifica aumentasse ancora. 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Il Pisa a un punto dalla Serie A, l'ultima volta con Romeo Anconetani; Guida alla 37ª giornata di Serie B: Pisa, un punto e sarà A. Samp a Catanzaro: un pari potrebbe non bastare; Pisa, la grande attesa nerazzurra: può essere il giorno della fest...A. Le combinazioni per il primo match point; Pisa promosso in Serie A? Non ancora, nonostante il +9 e i 9 punti rimanenti: perché non è ancora matematico. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il Pisa a un punto dalla Serie A, l'ultima volta con Romeo Anconetani - In rosa i giovanissimi Diego Simeone e José Chamot, in attacco Michele Padovano e Lamberto Piovanelli. In panchina il romeno Mircea Lucescu affiancato da Luca Giannini. La stagione partì benissimo ma ... 🔗ilgiornale.it

Serie B, domani in campo la 37esima giornata - Domani va in scena tutta la 37esima giornata del campionato di Serie B (la terz'ultima, considerando il rinvio della giornata 34 al 13 maggio). 🔗forzapalermo.it

Guida alla 37ª giornata di Serie B: Pisa, un punto e sarà A. Samp a Catanzaro: un pari potrebbe non bastare - TORINO - Domenica 4 maggio torna in campo la Serie B, si gioca la 37ª giornata, terz’ultimo turno, considerato che il campionato si chiuderà la sera di martedì 13 maggio col recupero della 34ª giornat ... 🔗tuttosport.com