Il Pioppo Futsal vince il Girone A del Campionato di Serie C2 e vola in C1 è tripudio gialloverde!

Il Pioppo Futsal vince il Girone A del Campionato di Serie C2 e vola in C1, è tripudio gialloverde! La società pioppese ha voluto dedicare la vittoria ad Andrea, Massimo e Salvatore. Ingresso in campo con striscione e lutto al braccio

Il Pioppo Futsal vince e agguanta la vetta della classifica a due giornate dal termine del Campionato di Serie C2 - Sabato pomeriggio hollywoodiano per i gialloverdi del Pioppo Futsal sull’isola di Favignana: vincono e sulla tratta di ritorno si ritrovano primi in classifica, adesso è tutto nelle mani (o meglio nei piedi) dei ragazzi di mister Sciortino a due giornate dal termine del Campionato di Serie C2. Una trasferta lunga e insidiosa quella di sabato […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Il Pioppo Futsal non sbaglia e resta in vetta, adesso si deciderà tutto nell’ultima giornata di campionato - Sabato pomeriggio i gialloverdi di mister Sciortino non hanno deluso le aspettative e sono tornati dalla trasferta di Castelvetrano con 3 punti importanti per non mollare la vetta del Campionato di Serie C2, contro i locali del Sicilia Futsal sempre pericolosi e bravi a impostare il gioco dalle retrovie. Partita con i ragazzi pioppesi consapevoli di non poter sbagliare e infatti entrano in campo con il piede giusto e la voglia di assicurarsi i 3 punti in palio. 🔗monrealelive.it

Il Pioppo Futsal riceve lo Sport Club Giudecca in occasione della 19ª giornata del Campionato di Serie C2 - Oggi pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo i gialloverdi di mister Sciortino saranno impegnati in occasione della diciannovesima giornata del Campionato di Serie C2, a fare visita alla squadra pioppese vi sarà la rosa trapanese dello Sport Club Giudecca. Dopo la prestazione convincente di sabato scorso in quel di Marsala il Pioppo Futsal […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

