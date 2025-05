Il piano di Marco Rubio per silenziare i Pro-Pal

© It.insideover.com - Il piano di Marco Rubio per silenziare i Pro-Pal Marco Rubio ha annunciato una vasta ristrutturazione del Dipartimento di Stato, il bersaglio non era difficile da individuare: gli ultimi spazi interni in cui la politica estera statunitense poteva essere messa in discussione, in particolare quella che tocca Israele. Come riportato dal sito investigativo The Intercept, Rubio ha deciso di colpire il Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, ossia l’ufficio incaricato di redigere i rapporti annuali sui diritti umani e di applicare la “Leahy Law”, una normativa vecchia di quasi trent’anni che vieta il sostegno a unità militari straniere responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.“Covo di attivisti di sinistra” che avrebbe trasformato “l’odio per Israele in politiche concrete come gli embarghi sulle armi”: così è stato definito da Rubio il Bureau. 🔗 Quando il nuovo Segretario di Statoha annunciato una vasta ristrutturazione del Dipartimento di Stato, il bersaglio non era difficile da individuare: gli ultimi spazi interni in cui la politica estera statunitense poteva essere messa in discussione, in particolare quella che tocca Israele. Come riportato dal sito investigativo The Intercept,ha deciso di colpire il Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, ossia l’ufficio incaricato di redigere i rapporti annuali sui diritti umani e di applicare la “Leahy Law”, una normativa vecchia di quasi trent’anni che vieta il sostegno a unità militari straniere responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.“Covo di attivisti di sinistra” che avrebbe trasformato “l’odio per Israele in politiche concrete come gli embarghi sulle armi”: così è stato definito dail Bureau. 🔗 It.insideover.com

