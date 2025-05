Il partito pro Cina è spaccato Gesuiti americani contro Parolin

© Panorama.it - Il "partito pro Cina" è spaccato. Gesuiti americani contro Parolin contro tra Stati Uniti e Cina in vista del prossimo conclave. Secondo Vatican News, tra gli argomenti affrontati ieri dai cardinali durante le congregazioni generali, c'è stato anche quello delle "Chiese d'Oriente, la loro sofferenza e testimonianza". Non si può quindi escludere che, nell'occasione, i porporati abbiano affrontato (anche) uno dei lasciti principali del pontificato di Francesco: quello del controverso accordo sino-vaticano sulla nomina dei vescovi. Un'intesa il cui principale regista è stato il cardinale Pietro Parolin e che è stata appoggiata anche da vari gruppi diventati particolarmente potenti sotto il pontefice defunto, come la Compagnia di Gesù e la Comunità di Sant'Egidio.Il punto è che il mondo cattolico filocinese non sembra al momento troppo compatto.

