Il Parma cade in casa con il Como torna a vincere l’Udinese

Il Parma cade in casa con il Como

Sconfitta a sorpresa per il Cagliari, che cade in casa contro l'Udinese e manca il primo match point salvezza. Vincono 2-1 i bianconeri che interrompono un digiuno di vittorie che durava da mesi. Nel primo tempo arriva il botta e risposta con il vantaggio friulano di Zarraga e il pareggio di Zortea. Decisivo il gol di Kristensen al 47?, che issa l'Udinese al 12° posto in classifica. Cagliari resta 14° a +7 sul Venezia a tre giornate dal termine.Il tabellinoCAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Zappa 6, Palomino 6, Luperto 5; Zortea 7 (28'st Felici 6.5), Makoumbou 6 (25'st Deiola 6), Marin 6 (25'st Gaetano 6), Adopo 5.5, Augello 5.5 (34'st Obert 6); Piccoli 5, Luvumbo 5.5 (34'st Coman 5.5). In panchina: Ciocci, Sherri, Viola, Prati, Jankto, Pavoletti, Pintus, Mutandwa. Allenatore: Nicola 5.5. UDINESE (3-5-1-1): Okoye 5.

Il Parma cade in casa, 1-0 per il Como; decide Strefezza - AGI - Il Como non smette di vincere e si impone per 1-0 anche al Tardini contro il Parma. Grazie alla rete di Strefezza nella ripresa, la squadra di Fabregas ottiene per la prima volta nella sua storia cinque successi di fila in Serie A: seconda sconfitta, invece, per i crociati sotto la gestione Chivu. Un ko amaro per la formazione crociata, sprecona e poco cinica per tutto il secondo tempo. Il piano tattico della partita è chiaro sin dai primi minuti con il Como che domina il possesso palla, mentre il Parma attende compatto per poi ripartire in contropiede. 🔗agi.it

