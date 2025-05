Il Papa più giovane l’elezione più lunga gli antipapi | tutte le curiosità sul conclave nel corso dei secoli

© Notizie.com - Il Papa più giovane, l’elezione più lunga, gli antipapi: tutte le curiosità sul conclave nel corso dei secoli conclave della Chiesa, all’interno del quale si svolgono le votazioni periodiche per eleggere un nuovo Papa, si svolge da secoli.Il Papa più giovane, l’elezione più lunga, gli antipapi: tutte le curiosità sul conclave nel corso dei secoli (ANSA FOTO) – Notizie.comIn questi giorni i cardinali stanno confluendo in Vaticano dopo la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile scorso. Gli occhi dei fedeli del mondo saranno calamitati dal comignolo della Cappella Sistina a partire dal 7 maggio. Ma cos’è accaduto nei secoli e com’è cambiato il conclave?Nel XIII secolo, ci vollero quasi tre anni, 1.006 giorni per l’esattezza, per scegliere il successore di Papa Clemente IV, rendendolo il conclave più lungo nella storia della Chiesa cattolica. È proprio qui che nasce anche il termine conclave, che deriva da sotto chiave. 🔗 Ildella Chiesa, all’interno del quale si svolgono le votazioni periodiche per eleggere un nuovo, si svolge da.Ilpiùpiù, glilesulneldei(ANSA FOTO) – Notizie.comIn questi giorni i cardinali stanno confluendo in Vaticano dopo la scomparsa diFrancesco, avvenuta il 21 aprile s. Gli occhi dei fedeli del mondo saranno calamitati dal comignolo della Cappella Sistina a partire dal 7 maggio. Ma cos’è accaduto neie com’è cambiato il?Nel XIII secolo, ci vollero quasi tre anni, 1.006 giorni per l’esattezza, per scegliere il successore diClemente IV, rendendolo ilpiù lungo nella storia della Chiesa cattolica. È proprio qui che nasce anche il termine, che deriva da sotto chiave. 🔗 Notizie.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quando inizia e come funziona il Conclave per l'elezione del Papa, i favoriti e qual è stato il più lungo - Quando inizia il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco? Date, curiosità sulla durata e candidati favoriti 🔗notizie.virgilio.it

“Ecco Gabriele”. Il primo figlio con la compagna di 23 anni più giovane: il vip di Canale 5 è papà - Un fiocco celeste nella grande famiglia di Uomini e Donne e anche di Temptation Island. Il neo papà è infatti ben conosciuto al pubblico di Maria De Filippi anche se la sua esperienza nei programmi di Canale 5 risale a qualche anno fa. Archiviata la ricerca dell’amore in tv, infatti, ha conosciuto una donna più giovane di lui (di 23 anni) e ora con lei ha messo su famiglia. La notizia è arrivata ovviamente a mezzo social, su Instagram. 🔗caffeinamagazine.it

Mykola Bychok cardinale più giovane al Conclave, chi è l'ucraino nominato da Papa Francesco a dicembre 2024 - Mykola Bychok, 45 anni, sarà il più giovane cardinale a eleggere il nuovo Papa: vescovo di Melbourne, si è espresso duramente sulla guerra in Ucraina 🔗notizie.virgilio.it

Approfondimenti da altre fonti

Conclave 2025: elezione del nuovo Papa, procedura e Cardinali elettori | Il Sole 24 ORE; Come funziona la “legge elettorale” per nominare il nuovo Papa; Come si elegge il nuovo Papa: le «regole» del Conclave, dal giuramento alle votazioni (fino alla fumata bianca); Habemus papam , tutto il latino che serve per seguire l'elezione del nuovo papa. 🔗Approfondimenti da altre fonti