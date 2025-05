Il Palio di San Floriano entra nel vivo In città Una festa imprevedibile

Dopo "l'antipasto" di ieri sera, con una cena al Circolo di Jesi, dalla giornata odierna entra nel vivo il Palio di San Floriano. La 28esima edizione trasformerà la città in un palcoscenico diffuso, grazie al tema 'Una festa imprevedibile'. Sarà infatti abbandonata la consueta struttura fatta di appuntamenti canonici e luoghi fissi, rompendo gli schemi e restituendo al pubblico un Palio dinamico, sorprendente e vivo: spettacoli, artisti, sbandieratori, armati e musicisti popoleranno vie e piazze, a volte senza preavviso, regalando momenti unici in ogni angolo del centro storico. Oggi alle 18, in piazza Indipendenza, avrà luogo la riconsegna del Palio di San Floriano. Alle 22.30, invece, piazza delle Monachette accoglierà l'esibizione celtico medievale del gruppo Zecky Boys. Domani, quindi, ecco la tradizionale Scampanada de San Fiorà con la benedizione delle campanelle, il corteo dei tamburini junior, spettacoli, arte, legnetti da scoprire e celebrazioni religiose.

