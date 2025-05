Il Palas deve rimanere in mano pubblica

© Ilrestodelcarlino.it - "Il Palas deve rimanere in mano pubblica" deve mantenere la sua vocazione pubblica. Ne è convinta Eleonora Bergamaschi, riconfermata amministratrice unica della New PalaRiccione per altri due anni. "Anche se con l'amministrazione ho un continuo dialogo – dice Bergamaschi – sono arrivata in assemblea non conoscendo le decisioni assunte, perché sapevo che era aperto un tavolo politico dal quale sarebbe emerso se dare continuità o cambiare l'amministratore".Lei si è seduta al tavolo con Ieg, la società alla quale fanno capo Fiera e Palazzo dei congressi di Rimini? "L'invito a partecipare al primo incontro è stato fatto a me e alla sindaca Angelini, per cui siamo andate insieme. Ieg, società in espansione anche a Vicenza e Cesena, ci teneva a comunicare all'amministrazione che era interessata ad acquisire il ramo congressuale dell'azienda, quindi all'eventuale unione tra Rimini e Riccione.

