Il nuovo ruolo di Olivera nel Napoli

Napoli è primo a +3 sull`Inter, scavalcata grazie. 🔗 Antonio Conte si gioca le partite-chiave per assegnare lo scudetto in piena emergenza. Il suoè primo a +3 sull`Inter, scavalcata grazie. 🔗 Calciomercato.com

Napoli, contro il Como di nuovo il 3-5-2 con Olivera in vantaggio su Spinazzola per recuperare (Sky) - Il giornalista Massimo Ugolini è intervenuto a Sky Sport per le ultime notizie in casa Napoli. Il tecnico Antonio Conte potrebbe riconfermare il 3-5-2 visto contro la Lazio data l’emergenza infortuni sulla fascia sinistra. Il Napoli potrebbe riproporre il 3-5-2 contro il Como Ugolini spiega: «Molto probabilmente rivedremo il 3-5-2, anche se dipenderà dai recuperi di Olivera e Spinazzola. L’uruguaiano sembra essere quello più pronto. 🔗ilnapolista.it

Ancora un altro Napoli: questo vede Olivera centrale - Ennesimo cambio modulo figlio dell'emergenza. Ancora una volta si modificano i "numeri" ed anche qualche ruolo. A Lecce un altro Napoli. 🔗ilnapolionline.com

Napoli, doppia ipotesi tattica per Lecce: 4-4-2 con Olivera centrale o 4-3-3 con Rafa Marin titolare? - Antonio Conte è pronto a lanciare un nuovo assetto tattico nella delicata trasferta di Lecce, in programma sabato alle ore 18:00 allo stadio Via del Mare. 🔗gonfialarete.com

Infortunio Buongiorno: Conte cambia modulo: McTominay e Olivera cambiano ruolo? - Infortunio Buongiorno – Dopo la vittoria per 2-0 contro il Torino che porta la firma di uno scatenato Scott McTominay (autore della doppietta decisiva), il Napoli di Antonio Conte guarda con fiducia ... 🔗fantamaster.it