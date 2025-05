Il nuovo ordine esecutivo di Trump blocca i finanziamenti di Stato a radio e televisioni pubbliche

© Metropolitanmagazine.it - Il nuovo ordine esecutivo di Trump blocca i finanziamenti di Stato a radio e televisioni pubbliche nuovo giorno, nuovo ordine esecutivo di Donald Trump. Giovedì il presidente degli Stati Uniti ha reso nota la sua intenzione di bloccare ogni tipo di supporto governativo, diretto o indiretto, alla radio e alla televisione pubblica (NPR e PBS). Nell’ordine si richiede alla CPB, ovvero la Corporation for Public Broadcasting, una società privata che sovvenziona le emittenti statali, di rivedere i finanziamenti del 2025. L’amministrazione vieta inoltre a tutte le agenzie federali di foraggiare le attività di PBS e NPR.Npr e Pbs hanno già annunciato un ricorso legale, contestando l’autorità presidenziale a intervenire d’ufficio sullo stanziamento di fondi, stabilito dal Congresso. Un caso simile, qualche tempo fa, aveva interessato l’emittente Voice of America, operata dal dipartimento di Stato. 🔗 giorno,di Donald. Giovedì il presidente degli Stati Uniti ha reso nota la sua intenzione dire ogni tipo di supporto governativo, diretto o indiretto, allae alla televisione pubblica (NPR e PBS). Nell’si richiede alla CPB, ovvero la Corporation for Public Broadcasting, una società privata che sovvenziona le emittenti statali, di rivedere idel 2025. L’amministrazione vieta inoltre a tutte le agenzie federali di foraggiare le attività di PBS e NPR.Npr e Pbs hanno già annunciato un ricorso legale, contestando l’autorità presidenziale a intervenire d’ufficio sullo stanziamento di fondi, stabilito dal Congresso. Un caso simile, qualche tempo fa, aveva interessato l’emittente Voice of America, operata dal dipartimento di. 🔗 Metropolitanmagazine.it

