Il nuovo largo Augusto | Dopo anni di cantiere finalmente la rinascita

© Ilgiorno.it - Il nuovo largo Augusto: "Dopo anni di cantiere finalmente la rinascita" largo Augusto, un luogo della città carico di storia e protagonista di profonde trasformazioni negli anni. Fino al 1911 era in pratica un grande mercato a cielo aperto (che arrivava fino a piazza Fontana e piazza Santo Stefano), poi è stato un semplice incrocio e infine con l’arrivo della M4 una piazza quasi interamente pedonale."È una piazza nuova di zecca - racconta Mauro Brivio della gioielleria Magnaniche si affaccia su largo Augusto - La metropolitana ha portato molto movimento, che si è aggiunto alle persone che frequentano la zona per lavoro e che gravitano sul Tribunale. La fine del cantiere è stata una liberazione, prima eravamo nascosti dai lavori". 🔗 Fino a poco più di un secolo fa era il “Verzee“, il mercato ortofrutticolo della città, ora è invece un’elegante piazza con nuova pavimentazione, alberi e panchine. È, un luogo della città carico di storia e protagonista di profonde trasformazioni negli. Fino al 1911 era in pratica un grande mercato a cielo aperto (che arrivava fino a piazza Fontana e piazza Santo Stefano), poi è stato un semplice incrocio e infine con l’arrivo della M4 una piazza quasi interamente pedonale."È una piazza nuova di zecca - racconta Mauro Brivio della gioielleria Magnaniche si affaccia su- La metropolitana ha portato molto movimento, che si è aggiunto alle persone che frequentano la zona per lavoro e che gravitano sul Tribunale. La fine delè stata una liberazione, prima eravamo nascosti dai lavori". 🔗 Ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Ben Affleck dopo JLo: il suo nuovo interesse è una ex di Brad Pitt - È ufficiale: Ben Affleck è di nuovo sulla piazza. Dopo la rottura – sobria ma definitiva – con JLo, l’attore premio Oscar sembrerebbe aver riacceso il radar sentimentale. E secondo fonti vicine all’attore, il suo nuovo interesse avrebbe tutte le carte in regola per risvegliare la fantasia hollywoodiana: è carismatica, pluripremiata e anche lei reduce da un matrimonio che ha fatto storia. Ben Affleck e la fascinazione per Angelina Jolie Tra Ben Affleck e Angelina Jolie non ci sono stati, almeno finora, flirt pubblici o dichiarazioni plateali. 🔗dilei.it

“Perché hanno fatto pace”. Shaila e Zeudi di nuovo amiche dopo il Grande Fratello: cosa è successo davvero - Dopo settimane di silenzi, tensioni e colpi di scena in diretta, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma sorprendono tutti con un inatteso ritorno di fiamma… amichevole. La loro amicizia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello e apparentemente naufragata a un passo dalla semifinale, sembrava compromessa per sempre. E invece, a due settimane dalla fine del reality, le due ex concorrenti si sono riavvicinate, dimostrando che, almeno per ora, le incomprensioni sono state messe da parte. 🔗caffeinamagazine.it

Happy Days: Gli attori di nuovo insieme dopo 50 anni, la foto della fantastica reunion - I protagonisti della serie cult Happy Days Ron Howard, Henry Winkler, Anson Williams e Don Most si sono ritrovati tutti insieme per la prima volta in pubblico in 50 anni per celebrare "l'Happy Days Day": la reunion è già storica. 🔗comingsoon.it

Approfondimenti da altre fonti

Il nuovo largo Augusto: Dopo anni di cantiere finalmente la rinascita; Milano, il nuovo largo Augusto dopo sette anni di cantieri per la M4: issata la statua del Redentore, a giugno l'inaugurazione; Arco di Augusto, il consigliere Renzi (FdI): L'area è trascurata, dopo 25 anni è ora di fare qualcosa; Svolta in via Borgogna. Il parcheggio infinito apre dopo vent’anni di ricorsi e polemiche. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Piazza Augusto Imperatore, dopo 5 anni di lavori attesa l’inaugurazione il 21 aprile - Si avvicina l'inaugurazione della nuova piazza Augusto Imperatore che dovrebbe aprire al pubblico il prossimo 21 aprile 2025. A rivelarlo il quotidiano La Repubblica. Si tratta della conclusione del ... 🔗fanpage.it