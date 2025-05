Il nuovo asilo nido pronto ad aprire nel prossimo anno scolastico | sarà intitolato all' ex assessora Franca Eredi

© Ravennatoday.it - Il nuovo asilo nido pronto ad aprire nel prossimo anno scolastico: sarà intitolato all'ex assessora Franca Eredi anno avanti i lavori per la realizzazione del nuovo asilo di via Canalazzo. Un intervento da 2,4 milioni (di cui 1,85 finanziati dal Pnrr) che potrebbe essere presto completato. La conferma arriva dalla Giunta di Ravenna che rileva come il progetto sia "in fase di completamento e si prevede. 🔗 avanti i lavori per la realizzazione deldi via Canalazzo. Un intervento da 2,4 milioni (di cui 1,85 finanziati dal Pnrr) che potrebbe essere presto completato. La conferma arriva dalla Giunta di Ravenna che rileva come il progetto sia "in fase di completamento e si prevede. 🔗 Ravennatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Nuovo asilo nido di Torre: "Sarà pronto entro settembre" - Manca poco all'apertura del nuovo asilo nido di Torre vicino al bocciodromo. Dopo i ritardi e le proroghe legate alle condizioni meteo avverse, i lavori dovrebbero terminare tra pochi giorni in modo accogliere 60 bambini nel mese di settembre. Come spiega il vicesindaco Alberto Parigi, la... 🔗pordenonetoday.it

Nuovo asilo nido di Torre: "Sarà pronto entro settembre" - Manca poco all'apertura del nuovo asilo nido di Torre vicino al bocciodromo. Nonostante i ritardi e le proroghe legate alle condizioni meteo avverse, i lavori dovrebbero terminare tra pochi giorni in modo accogliere 60 bambini nel mese di settembre. Come spiega il vicesindaco Alberto Parigi... 🔗pordenonetoday.it

Nuovo asilo nido per 45 bambini: "Sarà pronto per quest’estate" - I lavori per la costruzione del nuovo Asilo Nido di Marzocca, situato in Viale della Resistenza, stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito. "La nuova struttura si sviluppa su un unico livello ed è collegata tramite un’area comune esterna alla scuola materna già esistente, creando così un polo educativo integrato per l’infanzia, che accoglie bambini da 0 a 6 anni – spiegano gli Amministratori - L’edificio è progettato per ospitare 45 bambini, suddivisi in tre sezioni: lattanti, semidivezzi e divezzi. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il nuovo asilo nido pronto ad aprire nel prossimo anno scolastico: sarà intitolato all'ex assessora Franca Eredi; Il nuovo asilo nido pronto ad aprire nel prossimo anno scolastico: sarà intitolato all'ex assessora Franca Eredi; Nuovo asilo nido di Torre: Sarà pronto entro settembre; Bonacina. Riprende il cantiere del nuovo nido, i lavori termineranno a settembre. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nuovo asilo pronto a novembre. Previste altre agevolazioni - Procedono spediti i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido "Girotondo" alle Fornaci di Castelfidardo. Dopo il completamento della ... 🔗msn.com

"Riconversione Peter Pan, dov’è l’asilo nido?" - Riconversione della scuola Peter Pan in asilo nido, "un’altra opera che non rispetta i tempi di consegna" e "circa ... 🔗msn.com

Cerimonia di posa della prima pietra del nuovo asilo nido comunale - MONSAMPOLO DEL TRONTO – Dopo la consegna ufficiale dei lavori dei mesi scorsi e il completamento dell’allestimento dell’area di cantiere, è tutto pronto per avviare la costruzione del nuovo asilo nido ... 🔗picusonline.it