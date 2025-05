Il notaio risponde | il commodato immobiliare

© Ilrestodelcarlino.it - Il notaio risponde: il commodato immobiliare immobiliare. Il comodato è, per definizione del codice civile, il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente a titolo gratuito. Il comodato può essere contratto per tempo indeterminato (cd a titolo precario) o limitatamente a un determinato periodo. Nel primo caso, il comodante può richiederne la restituzione in ogni momento. Proprio per tale natura, il comodato rappresenta una delle forme più diffuse tra parenti e amici per concedere il godimento e l’utilizzo di immobili a destinazione abitativa. 🔗 Il contratto di comodato, disciplinato dall’art. 1803 c.c., è di rilevante interesse soprattutto nella forma di comodato. Il comodato è, per definizione del codice civile, il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente a titolo gratuito. Il comodato può essere contratto per tempo indeterminato (cd a titolo precario) o limitatamente a un determinato periodo. Nel primo caso, il comodante può richiederne la restituzione in ogni momento. Proprio per tale natura, il comodato rappresenta una delle forme più diffuse tra parenti e amici per concedere il godimento e l’utilizzo di immobili a destinazione abitativa. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

'Il notaio risponde', torna il servizio di ascolto e consulenza ai cittadini - Anche per il mese di febbraio, torna a Ferrara l'appuntamento con 'Il notaio risponde'. Allo sportello gratuito di ascolto e consulenza nelle sale del Comune di Ferrara al civico 21 di piazza del Municipio, giovedì 27 dalle 15 alla 18 ci saranno i notai Claudio Bolognesi e Luisa Vacchi... 🔗ferraratoday.it

Macron risponde a Trump: “Gaza non è un progetto immobiliare. Non possiamo cancellare la storia” - Macron: "La realtà è che ci sono 2 milioni di persone intrappolate dopo mesi di terribili bombardamenti. Decine di migliaia di persone hanno perso la vita, ci sono decine di migliaia di bambini mutilati e senza famiglia: di questo stiamo parlando quando parliamo di Gaza, non di un progetto immobiliare".Continua a leggere 🔗fanpage.it

'Il notaio risponde', ecco il prossimo appuntamento con lo sportello in Municipio - Torna anche a marzo, a Ferrara, l'appuntamento mensile con 'Il notaio risponde', lo sportello gratuito di ascolto e consulenza composto da notai del Distretto e tecnici del Comune, concepito per incentivare il dialogo e la vicinanza tra comunità e istituzioni, fornendo risposte chiare ai... 🔗ferraratoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Registrare un contratto di comodato d’uso online? Ora si può, scopri come; Mutuo prima casa: detrazione IRPEF per interessi passivi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il notaio risponde: il commodato immobiliare - Il contratto di comodato, disciplinato dall’art. 1803 c.c., è di rilevante interesse soprattutto nella forma di comodato immobiliare. Il comodato... Il contratto di comodato, disciplinato dall’art. 🔗ilrestodelcarlino.it

Costi donazione immobili e mobili, ecco quanto si spende e chi paga il notaio - Ecco a quanto ammonta - in media - il costo di un atto di donazione dal notaio per beni immobili e mobili. Quanto costa l’atto di donazione dal notaio? Come anticipato, il costo per un atto di ... 🔗money.it

Il notaio risponde: Bonus acquisti per compravendite - Acquisto di edifici ristrutturati: l’unità immobiliare oggetto di acquisto deve far parte di un fabbricato sul quale sono stati realizzati interventi di restauro, risanamento conservativo o di ... 🔗ilrestodelcarlino.it