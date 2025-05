Il Napoli vince di misura e fa un passo verso lo scudetto a Lecce 0-1 targato Raspadori

© Unlimitednews.it - Il Napoli vince di misura e fa un passo verso lo scudetto, a Lecce 0-1 targato Raspadori Lecce (ITALPRESS) – Una vittoria da scudetto. Il Napoli vince 1-0 in casa del Lecce grazie alla rete di Raspadori e, in attesa di Inter-Verona, va a +6 sui nerazzurri. Tre punti pesanti a tre giornate dal termine, mentre in zona retrocessione resta tutto ancora aperto, coi pugliesi ancora a +1 sul terzultimo posto.Quella del Via del Mare è stata una gara nel ricordo di Graziano Fiorita: nel primo match casalingo a disposizione, i salentini hanno omaggiato il fisioterapista scomparso giovedì scorso con un minuto di silenzio, accanto ai padroni di casa anche Di Lorenzo e compagni, che hanno raggiunto gli avversari vicino alla panchina (il capitano degli azzurri ha consegnato anche un mazzo di fiori). Dopo appena 5 minuti è iniziato un fitto lancio di petardi e fumogeni da parte dei sostenitori Leccesi – tanti i cori contro la Lega Serie A per aver rinviato il match di Bergamo di sole 48 ore -, l’episodio ha costretto Davide Massa a sospendere la gara per circa sei minuti (sono stati infatti assegnati 9 minuti aggiuntivi al termine della prima frazione). 🔗 (ITALPRESS) – Una vittoria da. Il1-0 in casa delgrazie alla rete die, in attesa di Inter-Verona, va a +6 sui nerazzurri. Tre punti pesanti a tre giornate dal termine, mentre in zona retrocessione resta tutto ancora aperto, coi pugliesi ancora a +1 sul terzultimo posto.Quella del Via del Mare è stata una gara nel ricordo di Graziano Fiorita: nel primo match casalingo a disposizione, i salentini hanno omaggiato il fisioterapista scomparso giovedì scorso con un minuto di silenzio, accanto ai padroni di casa anche Di Lorenzo e compagni, che hanno raggiunto gli avversari vicino alla panchina (il capitano degli azzurri ha consegnato anche un mazzo di fiori). Dopo appena 5 minuti è iniziato un fitto lancio di petardi e fumogeni da parte dei sostenitorisi – tanti i cori contro la Lega Serie A per aver rinviato il match di Bergamo di sole 48 ore -, l’episodio ha costretto Davide Massa a sospendere la gara per circa sei minuti (sono stati infatti assegnati 9 minuti aggiuntivi al termine della prima frazione). 🔗 Unlimitednews.it

Ne parlano su altre fonti

Il Napoli vince a Monza: McTominay fa paura all'Inter - Altro che passeggiata: il Napoli passa 1-0 in casa del Monza ultimo e già virtualmente retrocesso solo grazie a un gol del solito McTominay, a un quarto d'ora dalla fine. Missione compiuta comunque per gli azzurri, che agganciano l'Inter (che giocherà domani sul difficile campo del Bologna) al primo posto in classifica a quota 71 punti e rimangono in piena corsa per il sogno scudetto. Una buona notizia per mister Antonio Conte, in una giornata segnata dalla piccata replica del presidente Aurelio De Laurentiis. 🔗liberoquotidiano.it

Il Napoli non vince in trasferta da Bergamo, 78 giorni fa (Sky) - Il Napoli di Conte si prepara alla trasferta di Bologna. L’inviato di Sky Sport, Francesco Modugno, fornisce gli ultimi aggiornamenti sul lavoro del tecnico salentino. Il calendario del Napoli ha il suo picco con la trasferta di Bologna Le parole di Modugno: «Il Napoli in trasferta non vince da Bergamo, 78 giorni fa, era il Napoli che comandava la classifica. Al ritorno da Bergamo, una partita tiratissima, la squadra fu accolta da 10 mila tifosi, la notte di Conte col megafono. 🔗ilnapolista.it

L’Inter è in crisi, la Roma vince al Meazza e fa un favore al Napoli: terzo ko di fila per Inzaghi - Un gol di Soulé ha permesso alla Roma di vincere in casa dell'Inter che ora rischia di essere scavalcata dal Napoli in vetta alla classifica di Serie A.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Il Lecce fa tutto quel che può, il Napoli vince di misura con Raspadori su calcio piazzato; Il Napoli vince di misura e fa un passo verso lo scudetto, a Lecce 0-1 targato Raspadori; Conte dopo Lecce-Napoli: Tappa importante, ma la storia la scrive chi vince; Il Napoli vince di misura a Lecce: decide il gol di Raspadori su punizione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Napoli vince di misura e fa un passo verso lo scudetto, a Lecce 0-1 targato Raspadori - LECCE (ITALPRESS) - Una vittoria da Scudetto. Il Napoli vince 1-0 in casa del Lecce grazie alla rete di Raspadori e, in attesa di Inter-Verona, va a +6 sui nerazzurri. Tre punti pesanti a tre giornate ... 🔗msn.com

Il Lecce fa tutto quel che può, il Napoli vince di misura con Raspadori su calcio piazzato - I giallorossi si arrendono alla capolista, pur disputando una gara generosa con due chiare opportunità da gol dopo il vantaggio ospite. Interruzione di alcuni minuti per la protesta della Curva Nord c ... 🔗today.it

Il Napoli segna e poi si difende: per il Lecce traversa e rigore negato - Il Napoli vince di misura 1-0 a Lecce. I salentini giocano anche bene, colpendo una traversa. Manca un rigore sacrosanto. VITTORIA SOFFERTA - Il Via del - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it