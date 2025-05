Il Napoli vince a Lecce e ipoteca lo scudetto

© Agi.it - Il Napoli vince a Lecce e ipoteca lo scudetto scudetto. Il Napoli vince 1-0 in casa del Lecce grazie alla rete di Raspadori e, in attesa di Inter-Verona, va a +6 sui nerazzurri. Tre punti pesanti a tre giornate dal termine, mentre in zona retrocessione resta tutto ancora aperto, coi pugliesi ancora a +1 sul terzultimo posto. Ricordo di Graziano Fiorita Quella del Via del Mare è stata una gara nel ricordo di Graziano Fiorita: nel primo match casalingo a disposizione, i salentini hanno omaggiato il fisioterapista scomparso giovedì scorso con un minuto di silenzio, accanto ai padroni di casa anche Di Lorenzo e compagni, che hanno raggiunto gli avversari vicino alla panchina (il capitano degli azzurri ha consegnato anche un mazzo di fiori). Interruzione della gara Dopo appena 5 minuti è iniziato un fitto lancio di petardi e fumogeni da parte dei sostenitori Leccesi - tanti i cori contro la Lega Serie A per aver rinviato il match di Bergamo di sole 48 ore -, l'episodio ha costretto Davide Massa a sospendere la gara per circa sei minuti (sono stati infatti assegnati 9 minuti aggiuntivi al termine della prima frazione). 🔗 AGI - Una vittoria da. Il1-0 in casa delgrazie alla rete di Raspadori e, in attesa di Inter-Verona, va a +6 sui nerazzurri. Tre punti pesanti a tre giornate dal termine, mentre in zona retrocessione resta tutto ancora aperto, coi pugliesi ancora a +1 sul terzultimo posto. Ricordo di Graziano Fiorita Quella del Via del Mare è stata una gara nel ricordo di Graziano Fiorita: nel primo match casalingo a disposizione, i salentini hanno omaggiato il fisioterapista scomparso giovedì scorso con un minuto di silenzio, accanto ai padroni di casa anche Di Lorenzo e compagni, che hanno raggiunto gli avversari vicino alla panchina (il capitano degli azzurri ha consegnato anche un mazzo di fiori). Interruzione della gara Dopo appena 5 minuti è iniziato un fitto lancio di petardi e fumogeni da parte dei sostenitorisi - tanti i cori contro la Lega Serie A per aver rinviato il match di Bergamo di sole 48 ore -, l'episodio ha costretto Davide Massa a sospendere la gara per circa sei minuti (sono stati infatti assegnati 9 minuti aggiuntivi al termine della prima frazione). 🔗 Agi.it

