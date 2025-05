Il Napoli vince 1-0 a Lecce | mani sullo scudetto Polemiche per il tocco di mano in area di Spinazzola

© Ilfattoquotidiano.it - Il Napoli vince 1-0 a Lecce: mani sullo scudetto. Polemiche per il tocco di mano in area di Spinazzola scudetto tra Napoli e Inter rischia di lasciare una velenosa coda di Polemiche arbitrali. L’ultimo episodio dubbio durante la gara tra il Lecce e gli azzurri, vinta dalla squadra di Antonio Conte grazie al gol di Giacomo Raspadori nel primo tempo. Un’altra vittoria sofferta, un altro mattoncino verso la vittoria del campionato costruito grazie a una difesa impenetrabile: il quarto scudetto è sempre più nelle mani del Napoli.Sempre nella prima frazione, al 37esimo, la situazione che ha provocato invece le grandi Polemiche dei giallorossi al Via del Mare e dei tifosi interisti sui social: dopo una traversa colpita da Gaspar, la palla è finita nella direzione di Leonardo Spinazzola, che ha controllato la sfera stoppandola con il braccio sinistro. Dopo le proteste immediate, in particolare di Nikola Krstovi? che ora pronto a colpire a botta sicura, c’è stato anche il check da parte del Var. 🔗 La lottatrae Inter rischia di lasciare una velenosa coda diarbitrali. L’ultimo episodio dubbio durante la gara tra ile gli azzurri, vinta dalla squadra di Antonio Conte grazie al gol di Giacomo Raspadori nel primo tempo. Un’altra vittoria sofferta, un altro mattoncino verso la vittoria del campionato costruito grazie a una difesa impenetrabile: il quartoè sempre più nelledel.Sempre nella prima frazione, al 37esimo, la situazione che ha provocato invece le grandidei giallorossi al Via del Mare e dei tifosi interisti sui social: dopo una traversa colpita da Gaspar, la palla è finita nella direzione di Leonardo, che ha controllato la sfera stoppandola con il braccio sinistro. Dopo le proteste immediate, in particolare di Nikola Krstovi? che ora pronto a colpire a botta sicura, c’è stato anche il check da parte del Var. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Serie A, il gol di Shomurodov decide Roma-Verona. Napoli vince a Monza e agguanta l’Inter. Il Como sbanca Lecce - Si chiude il sabato di Serie A della 33esima giornata. La Roma in serata vince 1-0 in casa contro il Verona. Il Napoli passa per 1-0 a Monza e si porta al primo posto a pari merito con l'Inter. Como sbanca il Via del Mare di Lecce; Fabregas e i suoi vincono 3-0 e possono continuare a festeggiare la salvezza tranquilla. L'articolo Serie A, il gol di Shomurodov decide Roma-Verona. Napoli vince a Monza e agguanta l’Inter. 🔗ildifforme.it

Il Napoli passa a Monza e raggiunge l’Inter in vetta. La Roma vince ed è sesta il Como passeggia a Lecce - Sono andati in archivio i primi 3 match della 33a giornata della Serie A 2024-2025. Il turno che si gioca tutto attorno alla Pasqua ha visto il successo del Como in casa del Lecce, quindi il Napoli passa in casa del Monza e mette pressione all’Inter, mentre la Roma ha superato di misura l’Hellas Verona. Con questi risultati la classifica vede i partenopei raggiungere in vetta la formazione di mister Inzaghi (che domani sarà di scena a Bologna) a quota 71 punti. 🔗oasport.it

Condò lancia il Napoli: «Se vince a Lecce vede il traguardo. E l’Inter di scorta…» - di RedazioneIl giornalista Paolo Condò si è espresso sul momento dell’Inter di Simone Inzaghi: il commento sui nerazzurri e il Napoli di Conte Intervenuto sulle colonne dell’edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Condò, ha detto la sua sul duello scudetto tra Napoli e Inter. LE PAROLE – «Se il Napoli vince a Lecce, vede il traguardo. Certo, ci sono modi molto più scaramantici o gufanti per dirlo, ma non è tema che ci riguardi. 🔗internews24.com

Il Napoli vince di misura e fa un passo verso lo scudetto, a Lecce 0-1 targato Raspadori - LECCE (ITALPRESS) – Una vittoria da Scudetto. Il Napoli vince 1-0 in casa del Lecce grazie alla rete di Raspadori e, in attesa di Inter-Verona, va a +6 sui nerazzurri. Tre punti pesanti a tre giornate ... 🔗italpress.com

Lecce-Napoli 0-1, gli azzurri vincono lo scudetto se: tutte le combinazioni possibili - Dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce e aspettando il risultato che farà stasera l'Inter contro il Verona, Il Napoli grazie ai 3 punti conquistati resta da solo in testa ... 🔗ilmattino.it

Lecce-Napoli 0-1, gol di Raspadori e Conte vede lo scudetto - (Adnkronos) - Il Napoli vince 1-0 sul campo del Lecce nel match della 35esima giornata della Serie A e compie un altro passo verso lo scudetto. La formazione allenata da Antonio Conte consolida il pri ... 🔗msn.com