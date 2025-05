Il Napoli stringe i denti e supera anche l' ostacolo Lecce | decide Raspadori

© Napolitoday.it - Il Napoli stringe i denti e supera anche l'ostacolo Lecce: decide Raspadori Napoli fa un altro passo verso la conquista dello scudetto. Gli azzurri soffrono nella ripresa, ma riescono a conquistare tre punti pesantissimi sul campo del Lecce, in un ambiente incandescente. A decidere il match è un gol di Giacomo Raspadori. L'attaccante della Nazionale, a metà del primo. 🔗 Ilfa un altro passo verso la conquista dello scudetto. Gli azzurri soffrono nella ripresa, ma riescono a conquistare tre punti pesantissimi sul campo del, in un ambiente incandescente. Are il match è un gol di Giacomo. L'attaccante della Nazionale, a metà del primo. 🔗 Napolitoday.it

LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: trionfa Lenny Martinez, Vingegaard stringe i denti dopo la caduta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.50 LA CLASSIFICA GENERALE 16.15 Lenny Martinez ha scalato la Cote de Notre-Dame-de-Sciez ad una velocità media di 19.9 km/h. 16.14 Seconda posizione per Clement Champoussin, terzo Matteo Jorgenson. 16.13 Vittoria per Lenny Martinez che alza le braccia al cielo! 16.13 Attacca Martinez che guadagna qualche metro a 150 metri dall’arrivo. 🔗oasport.it

Kvaratskhelia si supera e fa meglio dello Scudetto vinto con il Napoli - Khvicha Kvaratskhelia subito decisivo con il Paris Saint-Germain, fa addirittura meglio della spettacolare stagione con il Napoli L’ex attaccante del Napoli ha lasciato un’eredità pesante in azzurro, raccolta poi da Noah Okafor sul gong del calciomercato invernale. In realtà, Manna e Conte dovranno cercare una soluzione per la prossima stagione per sostituire al meglio Kvaratskhelia, di certo uno dei migliori giocatori del campionato e di conseguenza tra i punti di riferimento del Napoli. 🔗spazionapoli.it

Fermana, Bianchimano stringe i denti e ci sarà - A Sora è stato protagonista con un gol d’opportunismo e un assist per Sardo ma poi ha dovuto lasciare il campo per un colpo subito. Andrea Bianchimano ha toccato quota 7 reti in campionato ma domenica ci vuole essere a tutti i costi per la sfida della Fermana all’Avezzano, ultimissimo treno sul binario "speranza" di salvezza. Colpo duro subito ma lui, salvo sorprese, ci sarà: "Voglio recuperare e farò di tutto per essere a disposizione domenica" ha raccontato ospite di Lunediretta su Tv Centro Marche. 🔗ilrestodelcarlino.it

Il Napoli stringe i denti e supera anche l'ostacolo Lecce: decide Raspadori - Un gol dell'attaccante della Nazionale nel primo tempo regala agli azzurri il pesantissimo successo al Via del Mare, in un ambiente incandescente. Per gli uomini di Conte un ulteriore passo in avanti ... 🔗napolitoday.it

TWEET - Cucchi: "Contava solo la vittoria, il Napoli stringe i denti conto un Lecce che ci ha provato con tutte le sue forze" - "È del tutto evidente che contava solo la vittoria. Il Napoli la ottiene anche stringendo i denti nel secondo tempo davanti ad un Lecce che ci ha provato con tutte le sue forze. A tre giornate dal ter ... 🔗napolimagazine.com

"Torna a fare il cavallo pazzo, stringe i denti". Anguissa si fa valere, voti e pagelle - Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione ... Gazzetta dello Sport 6,5 Non è al meglio ma stringe i denti per la causa. Si limita a ciò che gli concede il fisico ... 🔗msn.com