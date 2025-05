Il Napoli segna e poi si difende | per il Lecce traversa e rigore negato

© Inter-news.it - Il Napoli segna e poi si difende: per il Lecce traversa e rigore negato Napoli vince di misura 1-0 a Lecce. I salentini giocano anche bene, colpendo una traversa. Manca un rigore sacrosanto.VITTORIA SOFFERTA – Il Via del Mare ospite la sfida tra Lecce e Napoli. Prima della partita commovente momento di ricordo per commemorare la scomparsa di Graziano Fiorita. Non solo minuto di silenzio, ma anche doni sotto forma di fiori da parte della società azzurra. Dopo l’evidente impatto emotivo, inizia il match.Pronti-via e Lukaku segna a pochi passi da Falcone. Ma dopo qualche minuto il gol viene annullato per fuorigioco dello stesso attaccante belga. La partita tra il quinto e il decimo minuto viene sospesa temporaneamente per il lancio di fumogeni della curva del Lecce come forma di protesta contro la decisione della Lega Serie A di far giocare Atalanta-Lecce solamente ad un giorno e mezzo dalla scomparsa del povero fisioterapista. 🔗 Ilvince di misura 1-0 a. I salentini giocano anche bene, colpendo una. Manca unsacrosanto.VITTORIA SOFFERTA – Il Via del Mare ospite la sfida tra. Prima della partita commovente momento di ricordo per commemorare la scomparsa di Graziano Fiorita. Non solo minuto di silenzio, ma anche doni sotto forma di fiori da parte della società azzurra. Dopo l’evidente impatto emotivo, inizia il match.Pronti-via e Lukakua pochi passi da Falcone. Ma dopo qualche minuto il gol viene annullato per fuorigioco dello stesso attaccante belga. La partita tra il quinto e il decimo minuto viene sospesa temporaneamente per il lancio di fumogeni della curva delcome forma di protesta contro la decisione della Lega Serie A di far giocare Atalanta-solamente ad un giorno e mezzo dalla scomparsa del povero fisioterapista. 🔗 Inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lecce-Napoli 0-1 LIVE: Olivera segna, ma c'è fallo di McTominay su Falcone. Meret salva su Helgason - Lecce-Napoli, 35esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 53` - Occasione Lecce: Helgason si mette in proprio e calcia da fuori area,... 🔗calciomercato.com

Lecce-Napoli LIVE 0-0: Lukaku segna, ma è in fuorigioco. Ci provano Anguissa e Krstovic - Lecce-Napoli, 35esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 20` - Primo squillo del Lecce: buona manovra offensiva dei salentini guidata... 🔗calciomercato.com

Rivoluzione allo stadio Maradona: la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli - Nuova mossa di Aurelio De Laurentiis per ottenere un restyling dello stadio Diego Armando Maradona e aumentare i posti Attualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio De Laurentiis avverrà dopo Lecce-Napoli. Qualunque sia il risultato finale di quel match, la squadra azzurra resta ad un passo dall’impresa storica di vincere uno Scudetto, dopo il terribile decimo posto della scorsa stagione. 🔗spazionapoli.it

Ne parlano su altre fonti

Lecce-Napoli 0-1: gol e highlights. La decide una punizione di Raspadori; Serie A, Lecce-Napoli 0-1: decide una punizione di Raspadori; I tifosi del Napoli preparano l'esodo a Lecce, la Questura segnala: Centinaia di biglietti irregolari; Il Napoli batte il Lecce: decide un gol di Di Lorenzo. Rivivi il LIVE. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lecce-Napoli: i salentini alzano la testa con la capolista ma gli azzurri vincono di misura, 0-1 - LECCE - Il Napoli capolista ospite del Lecce al Via del Mare vince di misura contro i salentini: il match finisce 0-1 per i napoletani. Due minuti e segna subito Lukaku, ma il Var annulla per offside. 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Napoli in vantaggio a Lecce: tripudio ai Quartieri Spagnoli - Giacomo Raspadori segna al 24' e porta in vantaggio il Napoli a Lecce, in una partita probabilmente decisiva per l'assegnazione dello scudetto. Match preceduto da tantissima tensione a Lecce, seguito ... 🔗napoli.repubblica.it

Quando si gioca Lecce - Napoli? - Serie A 2024/2025, 35a giornata. Le ultime notizie sulla partita Lecce-Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. 🔗sport.virgilio.it