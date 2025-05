Il Napoli sbanca Lecce e mette pressione all’Inter | cosa serve per vincere matematicamente lo Scudetto

Scudetto. Alla luce del risultato di oggi, quando gli azzurri potranno vincere matematicamente il titolo? Dipende anche dall'Inter.

Serie A, il gol di Shomurodov decide Roma-Verona. Napoli vince a Monza e agguanta l’Inter. Il Como sbanca Lecce - Si chiude il sabato di Serie A della 33esima giornata. La Roma in serata vince 1-0 in casa contro il Verona. Il Napoli passa per 1-0 a Monza e si porta al primo posto a pari merito con l'Inter. Como sbanca il Via del Mare di Lecce; Fabregas e i suoi vincono 3-0 e possono continuare a festeggiare la salvezza tranquilla. L'articolo Serie A, il gol di Shomurodov decide Roma-Verona. Napoli vince a Monza e agguanta l’Inter. 🔗ildifforme.it

Lecce Napoli LIVE 0-1: Helgason da fuori area, Meret mette in corner - Al Via del Mare c’è Lecce Napoli, match valido per la 35ª giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, con moviola, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce Napoli, valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A Enilve 2024/2025. 52? Che botta di Helgason! Meret alza sopra la traversa e […] 🔗calcionews24.com

Rivoluzione allo stadio Maradona: la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli - Nuova mossa di Aurelio De Laurentiis per ottenere un restyling dello stadio Diego Armando Maradona e aumentare i posti Attualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio De Laurentiis avverrà dopo Lecce-Napoli. Qualunque sia il risultato finale di quel match, la squadra azzurra resta ad un passo dall’impresa storica di vincere uno Scudetto, dopo il terribile decimo posto della scorsa stagione. 🔗spazionapoli.it

Il Napoli sbanca Lecce e mette pressione all’Inter: cosa serve per vincere matematicamente lo Scudetto - Il gol di Raspadori su punizione (0-1) regala un successo pesante in chiave Scudetto. Alla luce del risultato di oggi, quando gli azzurri potranno vincere matematicamente il titolo? Dipende anche dall ... 🔗fanpage.it

Napoli sogna, Conte sbanca Lecce! Raspadori, gol da mezzo Scudetto - LECCE - Contro un Lecce ancora scosso dalla perdita di Graziano Fiorita e arrabbiato per la partita giocata a Bergamo contro l'Atalanta, il Napoli conquista tre punti preziosi nella volata Scudetto pa ... 🔗tuttosport.com

Pagelle di Lecce-Napoli 0-1: Raspadori e difesa avvicinano Conte allo scudetto. Lobotka preoccupa - Serie A, i top e flop di Lecce-Napoli 0-1: Jack sto volando, gli azzurri fanno un altro passo verso lo scudetto con il gol di Raspadori. Lobotka si fa male. I salentini danno tutto ma creano pochissim ... 🔗sport.virgilio.it