Il Napoli sbanca il Via del Mare | Raspadori decisivo primato consolidato

© Ilfogliettone.it - Il Napoli sbanca il Via del Mare: Raspadori decisivo, primato consolidato

Napoli di Antonio Conte continua la sua corsa inarrestabile in Serie A, espugnando il Via del Mare di Lecce con un prezioso 1-0 nella 35ª giornata. Un gol su punizione di Giacomo Raspadori al 24’ decide una partita intensa, che consolida il primato degli azzurri in classifica con 77 punti, a +6 dall’Inter (in attesa del match contro il Verona).L’avvio è scoppiettante: dopo appena due minuti, Romelu Lukaku trova la rete, ma il Var annulla per fuorigioco.Giacomo RaspadoriLa gara si scalda, non solo in campo: un breve stop è necessario a causa del lancio di oggetti da parte dei tifosi leccesi. Il Napoli, però, non si scompone e al 24’ Raspadori, con una punizione magistrale, trafigge Falcone per il gol che vale i tre punti. Il Lecce risponde con orgoglio, ma la traversa nega il pareggio a Gaspar. 🔗 Ildi Antonio Conte continua la sua corsa inarrestabile in Serie A, espugnando il Via deldi Lecce con un prezioso 1-0 nella 35ª giornata. Un gol su punizione di Giacomoal 24’ decide una partita intensa, che consolida ildegli azzurri in classifica con 77 punti, a +6 dall’Inter (in attesa del match contro il Verona).L’avvio è scoppiettante: dopo appena due minuti, Romelu Lukaku trova la rete, ma il Var annulla per fuorigioco.GiacomoLa gara si scalda, non solo in campo: un breve stop è necessario a causa del lancio di oggetti da parte dei tifosi leccesi. Il, però, non si scompone e al 24’, con una punizione magistrale, trafigge Falcone per il gol che vale i tre punti. Il Lecce risponde con orgoglio, ma la traversa nega il pareggio a Gaspar. 🔗 Ilfogliettone.it

Ne parlano su altre fonti

Il mare (non) bagna Napoli: Borgo Orefici e zona Mercato - “(...) La sezione Mercato? Ah, già: quella storica, dove Masaniello ha fatto la rivoluzione, dove hanno tagliato il capo a Corradino di Svevia; sì, sì, ne hanno parlato drammaturghi e poeti. Se ne traversa un lembo, venendo in carrozza, dalla Ferrovia, ma si esce subito alla Marina. Al diavolo la... 🔗napolitoday.it

Maria Esposito, la star di Mare Fuori lascia Napoli: ecco perché - Maria Esposito è una delle giovani promesse del cinema e della televisione italiana: dotata di talento e determinazione, la giovane interprete della serie tv Mare Fuori sembra essere pronta a intraprendere nuove sfide artistiche e a conquistare nuovi traguardi nella sua carriera e per farlo ha deciso di lasciare la sua amata Napoli per volare a Roma. Maria Esposito, via da Napoli per far decollare la carriera “Un traguardo importante, ho comprato casa a Roma!”: così Maria Esposito, la celebre Rosa Ricci della fortunata serie tv Mare Fuori – che dovrebbe tornare quest’anno con la 5° stagione ... 🔗dilei.it

Stanco di aspettare il suo turno: minaccia e insulta i medici all’Ospedale del Mare di Napoli - Un 31enne già noto alle forze dell'ordine denunciato dai carabinieri: stanco di attendere il suo turno ha iniziato a minacciare e insultare i medici.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Lecce-Napoli LIVE; RASPADORI GOL E IL NAPOLI SBANCA LO STADIO DI VIA DEL MARE. IL SOGNO CONTINUA; Il Napoli sbanca Lecce con la punizione di Raspadori: lo scudetto adesso è più vicino; Napoli sogna, Conte sbanca Lecce! Raspadori, gol da mezzo Scudetto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Napoli sogna, Conte sbanca Lecce! Raspadori, gol da mezzo Scudetto - LECCE - Contro un Lecce ancora scosso dalla perdita di Graziano Fiorita e arrabbiato per la partita giocata a Bergamo contro l'Atalanta, il Napoli conquista tre punti preziosi nella volata Scudetto pa ... 🔗tuttosport.com

Il Napoli espugna Lecce, Raspadori scatta dalla panchina. Il messaggio di Lukaku a Conte - Il Napoli sbanca il Via del Mare e consolida il primato in classifica battendo 0-1 il Lecce. Due minuti e segna subito Lukaku, ma il Var annulla per offside. La gara viene, poi, interrotta brevemente ... 🔗msn.com

Conte dopo Lecce-Napoli: "Me l'ha insegnato la carriera: c'è chi scrive la storia e chi legge" - Le parole dell'allenatore dei partenopei dopo l'importante successo di misura a casa del Lecce: "Tappa importante, però non è la più importante" ... 🔗tuttosport.com