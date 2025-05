Il Napoli espugna Lecce Scudetto sempre più vicino

Il Napoli supera l'esame Lecce e si avvicina sempre di più al quarto Scudetto della sua storia. A casa sua, in un 'Via del Mare' a lutto per la morte del fisioterapista Fiorita e in polemica per la Serie A, Conte si prende altri tre punti pesantissimi quando mancano ormai solo tre giornate alla fine.Il Napoli espugna Lecce, Scudetto sempre più vicino (LaPresse) – Calciomercato.itIl Napoli parte forte andando avanti con Lukaku, ma il belga devia con fortuna in porta da posizione millimetrica di fuorigioco. Il gol del belga viene così annullato, ma gli azzurri restano padroni della gara che sbloccano prima della mezz'ora con la punizione di Raspadori.Da lì in poi inizia la sofferenza, con il Lecce che si riversa in attacco reclamando un penalty per il tocco col braccio di Spinazzola dopo che il pallone colpito da Gaspar era andato a stamparsi sulla traversa.

