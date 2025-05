Il Nameless Festival lascia il lecchese | e se il prossimo anno arrivasse al Parco di Monza?

© Monzatoday.it - Il Nameless Festival lascia il lecchese: e se il prossimo anno arrivasse al Parco di Monza? anno per il lecchese: poi il Nameless Festival cambierà location. Non si sa ancora dove traslocherà il grande evento di musica elettronica, rap, pop e latin che da oltre dieci anni si svolge a giugno in provincia di Lecco. Così che il consigliere regionale Alessandro Corbetta. 🔗 Questo sarà l’ultimoper il: poi ilcambierà location. Non si sa ancora dove traslocherà il grande evento di musica elettronica, rap, pop e latin che da oltre dieci anni si svolge a giugno in provincia di Lecco. Così che il consigliere regionale Alessandro Corbetta. 🔗 Monzatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Festival di Giffoni, dopo 55 anni il patron Claudio Gubitosi lascia la direzione - Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffoni Film Festival dal 1971, ha annunciato la sua decisione di lasciare la direzione dell’evento alla fine del 2025, dopo 55 anni di attività e un percorso straordinario che ha reso Giffoni un punto di riferimento internazionale per il cinema giovanile. Dal 1971 quando aveva appena diciotto anni, Gubitosi ha dedicato la sua vita alla costruzione e allo sviluppo del Festival, trasformando un piccolo paese delle aree interne del Sud Italia in un centro di eccellenza culturale riconosciuto a livello globale. 🔗ildenaro.it

Giffoni, Claudio Gubitosi lascia la direzione del Festival: “Resterà nelle mani del team che ho formato. Mi occuperò di produzione e divulgazione per i ragazzi” - Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffoni Film Festival dal 1971, ha annunciato la sua decisione di lasciare la direzione dell’evento alla fine del 2025, dopo ben 55 anni di onorata attività e un percorso straordinario che ha reso Giffoni un punto di riferimento internazionale per il cinema giovanile. “L’idea resterà nelle mani del team che ho formato, io mi occuperò di produzione e divulgazione per i ragazzi”. 🔗superguidatv.it

Nameless Festival 2025, la line up completa, da Martin Garrix ai The Chainsmokers - Nameless Festival svela la line up completa dell’edizione 2025, con grandi nomi dell’elettronica e del rap italiano e internazionale Dopo aver annunciato, negli ultimi mesi, alcuni grandi nomi del panorama musicale mondiale, Nameless Festival, in programma dal 31 maggio al 2 giugno tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC), svela la line up completa dell’edizione 2025. Il 31 maggio si esibiranno, oltre all’headliner Armin van Buuren, anche Oliver Heldens, Artie 5ive, Dirtyphonics, EDMMARO, Eliza Rose, Faneto, Gentlemens Club, Gorgon City, INFEKT, Malaa’s ... 🔗.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Nameless Festival lascia il lecchese: e se il prossimo anno arrivasse al Parco di Monza?; Nameless Festival, l'addio a Lecco è ufficiale: Sarà l'ultima edizione; NAMELESS FESTIVAL 2025: SVELATA LA LINE UP COMPLETA; Nameless Festival 2025, la line-up completa. La novità: spariscono i token. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nameless Festival, l'addio a Lecco è ufficiale: "Sarà l'ultima edizione" - Il celebre festival di musica elettronica cerca una nuova casa dopo l'edizione 2025. "Impossibile fare progetti a lungo termine" ... 🔗leccotoday.it

VOTA IL SONDAGGIO VN. RIVORRESTI IN VALSASSINA IL FESTIVAL ‘NAMELESS’? - Il celebre festival di musica EDM, nato in Valsassina e, dopo 5 edizioni a Barzio, traslocato alla Poncia di Annone Brianza, vedrà un nuovo cambio di location: è infatti di pochi giorni fa l’annuncio ... 🔗valsassinanews.com

NAMELESS FESTIVAL 2025: L’ULTIMA VOLTA ALLA PONCIA DI ANNONE - ANNONE BRIANZA – Dal 31 maggio al 2 giugno arriva il Nameless Festival, l’ultima edizione alla Poncia di Annone Brianza. Il celebre evento, punto di riferimento per la musica elettronica e urban in It ... 🔗valsassinanews.com