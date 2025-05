Il monito di Zelensky a Putin | Non garantiamo la sicurezza alla parata del 9 maggio

© Ilgiornale.it - Il monito di Zelensky a Putin: "Non garantiamo la sicurezza alla parata del 9 maggio" Il presidente ucraino ha affermato che lo zar potrebbe organizzare qualche incidente per incolpare Kiev. E rilancia la proposta di tregua di 30 giorni 🔗 Ilgiornale.it

Trump chiama Putin e Zelensky: “Vogliamo la pace subito”. E ora l’avvio dei negoziati - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth Social di aver avuto una “lunga e altamente produttiva” telefonata con il presidente russo Vladimir Putin, durante la quale i due leader hanno discusso una serie di temi cruciali, tra cui la guerra in Ucraina, il Medio Oriente, l’energia, l’intelligenza artificiale e il ruolo del dollaro. La conversazione, durata circa un’ora e mezza, si è conclusa con un impegno congiunto per avviare immediatamente negoziati volti a porre fine al conflitto russo-ucraino, che Trump ha definito “una guerra che non sarebbe accaduta se fossi ... 🔗ilfogliettone.it

Gli 007 di Kiev: "Putin vuole annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio". Usa: Zelensky firmerà l'accordo per la fine della guerra - Vladimir Putin avrebbe l'intenzione di annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio , terzo anniversario dell’aggressione russa. Lo riferiscono tra gli altri la Bild e il Kyiv Independent, citando informazioni dei servizi ucraini. I servizi di intelligence militare ucraini affermano inoltre che il Cremlino potrebbe usare i recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita. 🔗feedpress.me

Zelensky:Putin pronto guerra Paesi Nato - 13.54 L'Ucraina è pronta a "parlare di tutto" e a negoziati costruttivi, ma gli Usa non hanno ancora predisposto un piano per chiudere la guerra. Così il presidente ucraino ai cronisti alla Conferenza di Monaco. Colloqui con Mosca quando Kiev, Usa e alleati Ue avranno trovato una posizione comune, aggiunge. Secondo Zelensky, senza garanzie di sicurezza Putin potrebbe attaccare Paesi Nato, l'anno prossimo. 🔗servizitelevideo.rai.it

Il monito di Zelensky a Putin: Non garantiamo la sicurezza alla parata del 9 maggio; Il monito Usa: senza proposte da Kyiv e Mosca stop a mediazione; Trump minaccia Zelensky: "Ho l'accordo con la Russia. Pace ora o perderai il Paese"; Trump tira dritto; Kiev e l'Europa stanno a guardare.

Zelensky: 'Non garantisco la sicurezza dei leader alla parata di Mosca' - Kiev, 'bombe termobariche russe su Kharkiv, 51 feriti'. Usa: 'False le notizie di ritiro dai colloqui di pace per l'Ucraina' (ANSA) ... 🔗ansa.it

Zelensky, 'non garantisco sicurezza dei leader a parata Mosca' - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto di "non poter garantire la sicurezza" dei leader politici internazionali che saranno ospiti di Vladimir Putin a Mosca per la parata per gli 80 anni ... 🔗msn.com

Zelensky ora può difendersi. Ma la pace dipende da Putin - La pace si allontana, se per pace s’intende la resa incondizionata di Kiev a Putin. Una pace che non è mai stata “vicina”. Ma che cosa cambia davvero con la firma ... 🔗ilmessaggero.it