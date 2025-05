Il mistero delle bende sui polsi di Yamal e i giocatori del Barcellona l’esperto | “Effetto placebo”

delle bende che hanno ai polsi i calciatori del Barcellona, a causa di illazioni dell'ex responsabile medico del Real Madrid. In realtà tutto sarebbe riconducibile all'effetto placebo. 🔗 Si è discusso moltoche hanno aii calciatori del, a causa di illazioni dell'ex responsabile medico del Real Madrid. In realtà tutto sarebbe riconducibile all'effetto placebo. 🔗 Fanpage.it

