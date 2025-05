© Agi.it - Il miracolo di maggio di San Gennaro si compie a Napoli

AGI - Ildidi Sansi è compiuto: alle 18.09, nella Basilica di Santa Chiara, il sangue del patrono disi è sciolto. L'annuncio è stato accolto da un lungo applauso dei fedeli presenti, riuniti per la tradizionale processione che ogni anno si snoda dal Duomo attraverso le strade del centro storico. Il prodigio si è verificato in un clima di forte emozione. Tantissimi i partecipanti, tra cittadini e turisti, accorsi per assistere al segno ritenuto da molti auspicio di protezione per la città. Appuntamenti annuali Ildiè uno dei tre appuntamenti dell'anno in cui si attende la liquefazione del sangue del Santo, insieme a quello del 19 settembre e al 16 dicembre. La sua ripetizione è tradizionalmente interpretata come segnale positivo pere i suoi abitanti.