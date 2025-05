Il Ministro Lollobrigida pronto ad inaugurare la 42esima edizione di Macfrut

Sarà il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida a inaugurare la 42esima edizione di Macfrut, fiera della filiera internazionale dell'ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre dal 6 all'8 maggio (ingresso ore 9.30-18.00).

