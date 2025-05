Il Mantova a Salerno per non vanificare una stagione

© Sport.quotidiano.net - Il Mantova a Salerno per non vanificare una stagione Mantova in casa della Salernitana.Un duello diretto che rappresenta la classica sfida che può valere un’intera stagione e che nessuna delle due contendenti può permettersi di sbagliare. I campani, che sono attualmente staccati quattro lunghezze dai biancorossi, sono obbligati a dare tutto per vincere, anche perché in questo momento sono sospesi tra la retrocessione diretta e i playout. Una vera e propria ultima spiaggia per la formazione dell’esperto Marino che, però, i virgiliani devono assolutamente vanificare per non correre il rischio di esporsi a 180’ finale più che infuocati. La compagine di mister Possanzini, al contrario, pur in un ambiente estremamente “caldo” come l’Arechi (che spesso si trasforma nell’uomo in più dei granata), deve sfruttare lo slancio trasmesso dalla bella vittoria con il Cesena e dai tre punti conquistati che consentono alla matricola biancorossa di rimanere a +2 sulle posizioni a rischio di una classifica che resta quanto mai corta. 🔗 Mancano solo tre partite alla conclusione e basta dare una rapida occhiata ai freddi numeri della classifica di serie B per rendersi conto dell’importanza fondamentale della trasferta delin casa della Salernitana.Un duello diretto che rappresenta la classica sfida che può valere un’interae che nessuna delle due contendenti può permettersi di sbagliare. I campani, che sono attualmente staccati quattro lunghezze dai biancorossi, sono obbligati a dare tutto per vincere, anche perché in questo momento sono sospesi tra la retrocessione diretta e i playout. Una vera e propria ultima spiaggia per la formazione dell’esperto Marino che, però, i virgiliani devono assolutamenteper non correre il rischio di esporsi a 180’ finale più che infuocati. La compagine di mister Possanzini, al contrario, pur in un ambiente estremamente “caldo” come l’Arechi (che spesso si trasforma nell’uomo in più dei granata), deve sfruttare lo slancio trasmesso dalla bella vittoria con il Cesena e dai tre punti conquistati che consentono alla matricola biancorossa di rimanere a +2 sulle posizioni a rischio di una classifica che resta quanto mai corta. 🔗 Sport.quotidiano.net

