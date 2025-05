Il maggiore neozelandese John Robert McGruther cittadino onorario di Castiglion Fiorentino

Durante il Consiglio comunale di martedì 29 aprile, che in apertura ha visto la consegna della targa a Rosanna Boldrini, ex dipendente comunale recentemente andata in pensione, è stata approvata all'unanimità la concessione della cittadinanza onoraria al maggiore neozelandese John Robert McGruther.

Cittadinanza onoraria al Maggiore Neozelandese John Robert McGruther - Arezzo, 3 maggio 2025 – Cittadinanza onoraria al Maggiore Neozelandese John Robert McGruther L’assegnazione durante il Consiglio comunale di martedì 29 aprile, che in apertura ha visto la consegna della targa a Rosanna Boldrini, ex dipendente comunale recentemente andata in pensione, è stata approvata all’unanimità la concessione della cittadinanza onoraria al Maggiore Neozelandese John Robert McGruther, deceduto il 14 Luglio 1944 a soli 29 anni per combaIere i tedeschi nelle colline tra Lignano e Cavaden9. 🔗lanazione.it

Arezzo, la storia del maggiore Jock venuto dall'altra parte del mondo e morto qui per la Liberazione; Cittadinanza onoraria al Maggiore Neozelandese John Robert McGruther.

L'assegnazione durante il Consiglio comunale di martedì 29 aprile, che in apertura ha visto la consegna della targa a Rosanna Boldrini, ex dipendente comunale recentemente andata in pensione, è stata approvata all'unanimità la concessione della cittadinanza onoraria al Maggiore Neozelandese John Robert McGruther.