Il Lione si gode Mikautadze | 16 gol al primo anno e dichiarazioni da sogno | Futuro? Voglio fare la storia del club

Il Lione si gode Mikautadze: 16 gol al primo anno e dichiarazioni da sogno: «Futuro? Voglio fare la storia del club» Ha 24 anno, un contratto in scadenza 2028, ma giura amore al Lione. Georges Mikautadze, attaccante dei Ragazzini ha avuto un impatto devastante al suo primo anno nel club con 16 gol ed 11 assist.

Montpellier-Lione, il pronostico di Ligue 1: Mikautadze marcatore, occhio all’Over - La 22ª giornata di Ligue 1 ha preso il via con sfide particolarmente avvincenti e alle ore 15:00 del 16 febbraio andrà in scena un altro match particolare tra Montpellier e Lione, due squadre che si trovano ai poli opposti della classifica e che potrebbero vedere i tre punti in palio per questa partita come fondamentali per il prosieguo del percorso nel massimo campionato francese. Montpellier-Lione, come arrivano le squadre al match Il Montpellier ha iniziato la stagione nei peggiori dei modi e la situazione, al momento, non sembra migliorare. 🔗sololaroma.it

Mikautadze Juventus, il bomber del Lione ha stregato anche i bianconeri: novità sull’attaccante in vista dell’estate. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Mikautadze Juventus, ha stregato anche i bianconeri. Ultime novità sul futuro del centravanti georgiano Georges Mikautadze, centravanti georgiano classe 2000, ha già attirato su di sé l’attenzione di mezza Europa, Juventus compresa, dopo una stagione da protagonista assoluto con la maglia del Lione. Il suo bottino stagionale è 16 gol e 11 assist in 44 presenze tra Ligue 1 e Coppe, un rendimento che ha attivato l’interesse dei bianconeri. 🔗juventusnews24.com

Poker Lione, bagarre in Ligue 1 per la corsa per l’Europa: sei squadre in due punti - è bagarre per l’Europa Il Lione batte 4-1 il Rennes nel posticipo del sabato di Ligue 1 – reti di Fofana, Tolisso, Lacazette e Mikautadze – e aggancia in classifica Nizza e Racing ... 🔗calcionews24.com

Ex Milan, il Lione di Fonseca è straripante: francesi vicini alla qualificazione in Champions - L'OL ha dominato la gara dall’inizio alla fine, sancendo un 3-1 in trasferta nel segno dell'autorità e con le firme di Mikautadze, Cherki e capitan Lacazette. Dopo la batosta con lo Strasburgo, il ... 🔗milannews.it

Lione show: poker al Rennes, Fonseca è quarto - Fofana, Tolisso, Lacazzette e Mikautadze firmano il poker che porta il Lione al quarto posto, in piena corsa per un posto in Champions League. Il Monaco aggancia il Marsiglia Nelle due gare ... 🔗corrieredellosport.it