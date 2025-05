Il Lecce fa tutto quel che può il Napoli vince di misura con Raspadori su calcio piazzato

Ha vinto il Napoli, ma il Lecce non ha demeritato, anzi, al cospetto della capolista la squadra di Giampaolo ha fatto la sua parte per intero e può anche recriminare per una traversa colpita da Gaspar dopo che Raspadori, su punizione, al 24' aveva portato avanti i partenopei.

Lecce-Napoli 0-1, gli azzurri vincono lo scudetto se: tutte le combinazioni possibili - Dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce e aspettando il risultato che farà stasera l'Inter contro il Verona, Il Napoli grazie ai 3 punti conquistati resta da solo in testa ... 🔗ilmattino.it

Il Napoli vince di misura e fa un passo verso lo scudetto, a Lecce 0-1 targato Raspadori - LECCE (ITALPRESS) - Una vittoria da Scudetto. Il Napoli vince 1-0 in casa del Lecce grazie alla rete di Raspadori e, in attesa di Inter-Verona, va a +6 sui nerazzurri. Tre punti pesanti a tre giornate ... 🔗msn.com