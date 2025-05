Il karma l’ha voluta femmina Ora magari inizierai a scrivere testi più decenti | Tony Effe nel mirino delle critiche dopo l’annuncio della gravidanza di Giulia De Lellis

© Ilfattoquotidiano.it - “Il karma l’ha voluta femmina. Ora magari inizierai a scrivere testi più decenti”: Tony Effe nel mirino delle critiche dopo l’annuncio della gravidanza di Giulia De Lellis Giulia De Lellis e Tony Effe aspettano una bambina, Priscilla. dopo le voci diffuse dal settimanale Chi, i due futuri genitori hanno confermato la notizia con due post coordinati pubblicati nelle scorse ore su Instagram. E non sono mancate le polemiche. L’influwncer ha condiviso l’annuncio con una serie di foto con il pancione in vista, il trapper invece ha deciso di comunicare la notizia ai fan con immagini in linea con la sua estetica: in una lo si vede coperto da pacchi di pannolini, in un’altra tiene un ciuccio in bocca e un ventaglio di banconote da 50 euro in mano.Neanche a dirlo, proprio questi scatti hanno scatenato una valanga di commenti, sollevando critiche e perplessità: “Non capisco cosa c’entrano i soldi sventolati così”, scrive un utente. 🔗 Venerdì 2 maggio è arrivata la conferma:Deaspettano una bambina, Priscilla.le voci diffuse dal settimanale Chi, i due futuri genitori hanno confermato la notizia con due post coordinati pubblicati nelle scorse ore su Instagram. E non sono mancate le polemiche. L’influwncer ha condivisocon una serie di foto con il pancione in vista, il trapper invece ha deciso di comunicare la notizia ai fan con immagini in linea con la sua estetica: in una lo si vede coperto da pacchi di pannolini, in un’altra tiene un ciuccio in bocca e un ventaglio di banconote da 50 euro in mano.Neanche a dirlo, proprio questi scatti hanno scatenato una valanga di commenti, sollevandoe perplessità: “Non capisco cosa c’entrano i soldi sventolati così”, scrive un utente. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

