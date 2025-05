Il guru Buffett boccia la guerra dei dazi | Il commercio non dovrebbe essere un' arma

© Iltempo.it - Il guru Buffett boccia la guerra dei dazi: "Il commercio non dovrebbe essere un'arma" commercio non dovrebbe essere un'arma”. Warren Buffett, investitore tra i più ricchi del mondo e guru della finanza, soprannominato “l'Oracolo di Omaha” per la sua abilità nelle previsioni sui mercati finanziari, si unisce al coro di ‘no' dei big di Wall Street ai dazi imposti dagli Stati Uniti. Presidente e amministratore delegato della Berkshire Hathaway, parlando all'assemblea annuale degli azionisti della società tenutasi a Omaha, in Nebraska, ha dichiarato che le tariffe sono “un grosso errore”. “Non credo sia giusto e non credo sia saggio” – ha aggiunto – “Penso invece che più il resto del mondo diventerà prospero, non a nostre spese, tanto più noi diventeremo prosperi e ci sentiremo più sicuri, e un giorno lo saranno anche i vostri figli”. Gli utili operativi di Berkshire Hathaway hanno tuttavia risentito delle tensioni sui mercati innescate dai dazi dell'amministrazione guidata da Donald Trump, segnando un calo del 14% a 9,64 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025, con oltre 700 milioni di dollari di perdite legate ai cambi. 🔗 “Ilnonun'”. Warren, investitore tra i più ricchi del mondo edella finanza, soprannominato “l'Oracolo di Omaha” per la sua abilità nelle previsioni sui mercati finanziari, si unisce al coro di ‘no' dei big di Wall Street aiimposti dagli Stati Uniti. Presidente e amministratore delegato della Berkshire Hathaway, parlando all'assemblea annuale degli azionisti della società tenutasi a Omaha, in Nebraska, ha dichiarato che le tariffe sono “un grosso errore”. “Non credo sia giusto e non credo sia saggio” – ha aggiunto – “Penso invece che più il resto del mondo diventerà prospero, non a nostre spese, tanto più noi diventeremo prosperi e ci sentiremo più sicuri, e un giorno lo saranno anche i vostri figli”. Gli utili operativi di Berkshire Hathaway hanno tuttavia risentito delle tensioni sui mercati innescate daidell'amministrazione guidata da Donald Trump, segnando un calo del 14% a 9,64 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025, con oltre 700 milioni di dollari di perdite legate ai cambi. 🔗 Iltempo.it

Ne parlano su altre fonti

Guerra di Gaza,. Hamas boccia la proposta israeliana:: "Nessun disarmo" - Le avvisaglie c’erano già tutte lunedì sera sui social di Gaza. Il disarmo di Hamas non solo non è previsto dall’organizzazione islamista, ma neppure dai suoi sostenitori nella Striscia, che hanno ingaggiato furibondi scontri via X con gli oppositori, accusandoli di tradimento. Hamas ha affidato alla Bbc la risposta all’ultima bozza di accordo sulla tregua e il rilascio degli ostaggi inoltrata da Gerusalemme attraverso l’Egitto: proposta respinta perché il piano israeliano non prevede la fine della guerra e il ritiro dell’Idf e chiede esplicitamente il disarmo di Hamas. 🔗quotidiano.net

Guerra legale del marmo. Un altro ricorso respinto. Il Tar boccia le imprese - Un’altra sconfitta dal Tar per le aziende del lapideo. Dopo il recente verdetto del Consiglio di Stato sulle richieste di un pool di aziende escavatrici in merito alla legge regionale 35, arriva adesso un’ulteriore vittoria per il Comune. Questa volta il contenzioso con il Comune, difeso dai legali Sonia Fantoni e Lucia Ferrero, riguardava la Tonini Cave Fantiscritti, rappresentata dagli avvocati Elisa Vannucci Zauli e Antonio Lattanzi, che chiedeva la proroga di due anni di escavazione nonostante avesse effettuato in ritardo la registrazione Emas. 🔗lanazione.it

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: Da Trump le linee guida per un accordo di pace. Zelensky boccia la missione Onu: “Non ci proteggerebbe” - Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo le dichiarazioni di Donald Trump che ha annunciato che "le linee guida principali dell'accordo per la pace sono state stabilite". Zelensky: "L’Onu non ci proteggerebbe dal desiderio di Putin di tornare”. Droni su Zaporizhzhia: morti e feriti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Dazi, il guru Buffett "boccia" Trump: "Il commercio non dovrebbe essere un'arma" - “Il commercio non dovrebbe essere un'arma”. Warren Buffett, investitore tra i più ricchi del mondo e guru della finanza, ... 🔗iltempo.it

Warren Buffett attacca Trump: "Commercio e dazi non devono essere un'arma" - Commercio e dazi "non devono essere un'arma, e possono essere un atto di guerra": così il leggendario guru della finanza Warren Buffett durante un'intervista televisiva trasmessa dalla Cnbc . "È un gr ... 🔗repubblica.it