Il giorno che è morta… Omicidio Resinovich la rivelazione di Claudio Sterpin su Liliana

Liliana Resinovich continua a scuotere Trieste e l’opinione pubblica nazionale. A oltre tre anni dalla scomparsa della donna, il 14 dicembre 2021, e dal ritrovamento del suo corpo il 5 gennaio successivo in un’area boschiva nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, le risposte continuano a mancare. L’ipotesi di suicidio è ancora oggetto di confronto, ma l’ombra dell’Omicidio si fa sempre più presente, soprattutto da quando è stata formalmente aperta un’indagine a carico del marito, Sebastiano Visintin. Un’indagine che, secondo alcuni, arriva troppo tardi.Tra i più convinti sostenitori della pista dell’Omicidio figura Claudio Sterpin, descritto come “amico speciale” della vittima, che si dice certo che Liliana non sia mai uscita di casa il giorno della sua morte. 🔗 Il mistero che avvolge la morte dicontinua a scuotere Trieste e l’opinione pubblica nazionale. A oltre tre anni dalla scomparsa della donna, il 14 dicembre 2021, e dal ritrovamento del suo corpo il 5 gennaio successivo in un’area boschiva nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, le risposte continuano a mancare. L’ipotesi di suicidio è ancora oggetto di confronto, ma l’ombra dell’si fa sempre più presente, soprattutto da quando è stata formalmente aperta un’indagine a carico del marito, Sebastiano Visintin. Un’indagine che, secondo alcuni, arriva troppo tardi.Tra i più convinti sostenitori della pista dell’figura, descritto come “amico speciale” della vittima, che si dice certo chenon sia mai uscita di casa ildella sua morte. 🔗 Caffeinamagazine.it

