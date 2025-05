Il Giappone avverte gli Usa | abbiamo 1 trilione di T bond in mano | l’effetto sui mercati

Il Giappone potrebbe prendere in considerazione l'utilizzo delle proprie riserve di titoli del Tesoro statunitensi come strumento di pressione nei negoziati commerciali con gli Stati Uniti. A dichiararlo è stato il ministro delle Finanze Katsunobu Kato, che ha esplicitato per la prima volta il potenziale uso del portafoglio Giapponese di Treasury bond – pari a oltre 1.000 miliardi di dollari – come carta da giocare sul tavolo delle trattative, soprattutto in risposta ai nuovi dazi imposti dall'amministrazione Trump.Un portafoglio da 1.079 miliardi di dollariA maggio 2025, il Giappone risulta essere il principale creditore estero degli Stati Uniti, con 1.079 miliardi di dollari in titoli del Tesoro. Seguono la Cina con 760,8 miliardi e il Regno Unito con 740,2 miliardi. Le parole di Kato non hanno contenuto una minaccia esplicita di vendita, ma hanno comunque alimentato le preoccupazioni degli investitori globali, già allarmati dalle tensioni sul fronte commerciale e valutario.

Giappone contro i dazi USA: Ishiba avverte sui rischi per l'economia globale - Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha duramente criticato le politiche commerciali degli Stati Uniti, avvertendo che i dazi imposti dall'amministrazione del presidente Donald Trump rischiano di destabilizzare l'ordine economico mondiale. Durante un'audizione al Parlamento di Tokyo, Ishiba ha comunque ribadito la volontà del Giappone di mantenere un dialogo aperto con Washington, sia in ambito commerciale che in materia di sicurezza.

Corea del Nord avverte Usa, Giappone e Seul: "Reazione schiacciante a provocazioni" - La Corea del Nord accusa di "atti avventuristici e stolti" gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud, i cui rappresentanti diplomatici si sono incontrati sabato alla Conferenza per la sicurezza di Monaco, riaffermando il loro impegno per una "completa denuclearizzazione" della Corea del Nord.

Corea del Nord avverte Usa, Giappone e Seul: "Reazione schiacciante a provocazioni" - La Corea del Nord accusa di "atti avventuristici e stolti" gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud, i cui rappresentanti diplomatici si sono incontrati sabato alla Conferenza per la sicurezza di Monaco, riaffermando il loro impegno per una "completa denuclearizzazione" della Corea del Nord.

