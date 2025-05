Il giallo della salute di Parolin | La smentita e la pista americana

© Ilgiornale.it - Il giallo della salute di Parolin: "La smentita e la pista americana" Il "favorito" avrebbe avuto un malore tre giorni fa. La notizia rilanciata da portali conservatori Usa 🔗 Ilgiornale.it

Il giallo del malore del cardinale Parolin: era il principale candidato come nuovo papa - Allarme in Vaticano per le condizioni di salute dell'ex Segretario di Stato vaticano, il Cardinale Pietro Parolin, considerato uno dei principali candidati alla carica di papa. Secondo indiscrezioni di stampa il Cardinale 70enne avrebbe avuto un improvviso malore a causa di un'ipertensione tanto... 🔗europa.today.it

Giallo alla Casa Bianca, smentita la moratoria di 90 giorni. Che succede ai dazi di Trump - Giallo sulla moratoria ai dazi imposti da Trump al commercio mondiale verso gli Stati Uniti. Prima si era diffusa la notizia che il presidente Trump «sta valutando una moratoria di 90 giorni per i dazi per tutti i Paesi, Cina esclusa». L'ha detto a CNBC il consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett. Poi, però, la Casa Bianca ha smentito categoricamente il retroscena diffuso dal consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett. 🔗iltempo.it

Conclave, l’ora dei corvi. Il Vaticano: fake news sulla salute di Parolin - Le bufale della destra cattolica Usa. Nel mirino anche Tagle. E tra i cardinali si discute di abusi sessuali e scandali finanziari 🔗repubblica.it

Il giallo della salute di Parolin: "La smentita e la pista americana" - La salute del cardinale Pietro Parolin, per molti il favorito a succedere a Papa Francesco, al centro di un caso. Secondo Il Tempo, che poi è stato rilanciato anche da diverse fonti americane, il porp ... 🔗ilgiornale.it

Verso il Conclave. Ora c’è anche il comignolo. Smentito il malore di Parolin - Il Vaticano: "Lo svenimento? Fake news". Puljic potrebbe votare a Santa Marta. Dalle schede ai fumogeni colorati: liturgie e sorprese nella Cappella Sistina. 🔗quotidiano.net

Conclave, l’ora dei corvi. Il Vaticano: fake news sulla salute di Parolin - Le bufale della destra cattolica Usa. Nel mirino anche Tagle. E tra i cardinali si discute di abusi sessuali e scandali finanziari ... 🔗repubblica.it