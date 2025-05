Il Generale Luongo in visita alla caserma dei Carabinieri di Barletta Andria Trani

Il Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, ha fatto visita nel pomeriggio del 2 maggio alla caserma "Brigadiere Antonio Cezza, Medaglia d'Argento al Valor Militare", sede del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani. Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimiliano Galasso, e da una rappresentanza di militari dei vari Reparti operativi del territorio, oltre che da membri dell'Associazione Nazionale Carabinieri, il Generale ha incontrato il personale nella suggestiva cornice dell'Agorà degli Eroi, cuore simbolico del Comando. Nel suo intervento, il Generale Luongo ha espresso parole di apprezzamento per gli eccellenti risultati conseguiti dall'Arma nella provincia, sottolineando l'impegno costante e la presenza capillare dei Carabinieri, tanto nel Capoluogo quanto sull'intero territorio.

