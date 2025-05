Il futuro dell’ex Carbon Proposte di rinascita anche dall’estero | | Così la città cresce

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro dell'ex Carbon. Proposte di rinascita anche dall'estero:: "Così la città cresce" Proposte, alcune delle quali provenienti anche dall'estero. Sono quelle pervenute al Comune di Ascoli in merito alla rigenerazione dell'area ex Carbon. Ad annunciarlo, nelle ultime ore, è stato il sindaco Marco Fioravanti. Ciò, tra l'altro, a pochi giorni dall'inaugurazione della prima area bonificata, quella relativa alla vasca di prima pioggia, con il taglio del nastro previsto per il 16 maggio. Subito dopo questa prima fase, poi, partiranno anche le procedure per avviare la demolizione e la rimozione degli immobili che insistono nell'area. Insomma, per la riqualificazione di una zona cruciale per il futuro della città si entra ormai nel vivo."Pochi giorni fa, il 17 aprile, la conferenza dei servizi ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto operativo di bonifica – spiega il sindaco – e si è trattato di un passaggio assolutamente fondamentale.

