Il furto dopo il Concertone via strumenti da 20mila euro al gruppo che ricorda Paolo Benvegnù

© Lanazione.it - Il furto dopo il Concertone, via strumenti da 20mila euro al gruppo che ricorda Paolo Benvegnù Benvegnù dopo il Concertone del Primo Maggio a Roma, dove hanno ricordato l’amico e leader Paolo. I ladri hanno sfondato il vetro del furgone su cui viaggiavano rubando strumenti e valigie. “Inutile raccontare la rabbia e la frustrazione che proviamo. Stiamo procedendo alla denuncia” raccontano sui social postando foto degli strumenti nella speranza di ritrovarli. A quattro mesi dalla scomparsa di Paolo Benvegnù, l’artista è stato infatti omaggiato sul palco del Primo Maggio."Lo stesso che abbiamo solcato per 5 volte, la prima nel 2009. Difficilissimo, emozionante, stancante ma anche un onore portare quella musica, quelle parole. Ringrazio per la fiducia Massimo Bonelli che ci è stato sempre molto vicino. Ringrazio Brunori Sas e Ermal Meta che ci hanno fatto sentire meno soli. 🔗 Arezzo, 3 maggio 2025 – Brutta sorpresa per iildel Primo Maggio a Roma, dove hannoto l’amico e leader. I ladri hanno sfondato il vetro del furgone su cui viaggiavano rubandoe valigie. “Inutile raccontare la rabbia e la frustrazione che proviamo. Stiamo procedendo alla denuncia” raccontano sui social postando foto deglinella speranza di ritrovarli. A quattro mesi dalla scomparsa di, l’artista è stato infatti omaggiato sul palco del Primo Maggio."Lo stesso che abbiamo solcato per 5 volte, la prima nel 2009. Difficilissimo, emozionante, stancante ma anche un onore portare quella musica, quelle parole. Ringrazio per la fiducia Massimo Bonelli che ci è stato sempre molto vicino. Ringrazio Brunori Sas e Ermal Meta che ci hanno fatto sentire meno soli. 🔗 Lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Furto ai Benvegnù dopo il Concertone del Primo Maggio: “Furgone sfondato, ci hanno rubato gli strumenti. Proviamo rabbia e frustrazione” - Milano, 2 maggio 2025 – “Ieri sera dopo il concertone del primo maggio a Roma dei ladri hanno sfondato il vetro del furgone, rubando alcuni strumenti e valigie ai Benvegnù. Inutile raccontare la rabbia e la frustrazione che proviamo. Stiamo procedendo con la denuncia formale ma se potete in qualche modo aiutarci, confidiamo nell’aiuto di tutti voi. A seguire troverete foto e descrizioni degli strumenti rubati”. 🔗ilgiorno.it

Ladro non si accorge delle videocamere, dopo il furto trova la polizia alla porta: 31enne arrestato a Trento - Un georgiano di 31 anni è stato arrestato a Trento per furto in abitazione, colto in flagrante grazie alle telecamere di sorveglianza. 🔗notizie.virgilio.it

Uccise il ladro dopo un furto: il vigilante arrestato con l’accusa di omicidio volontario - È stato arrestato dai carabinieri Antonio Micarelli, il vigilante che lo scorso 6 febbraio ha ucciso un ladro 24enne dopo una rapina in un appartamento in via Cassia a Roma. L’uomo è accusato di omicidio volontario. Secondo quanto emerso, sarebbero state decisive le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero convinto prima il pm e poi il gip che non si è trattato di legittima difesa. 🔗secoloditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Il furto dopo il Concertone, via strumenti da 20mila euro al gruppo che ricorda Paolo Benvegnù; Benvegnù, furto dopo il concerto del Primo maggio: Ci hanno rubato gli strumenti, aiutateci a trovarli; Ci hanno rubato gli strumenti, aiutateci. Furto ai Benvegnù dopo il concerto del 1° maggio; Furto ai Benvegnù dopo il Concertone del Primo Maggio: “Furgone sfondato, ci hanno rubato gli strumenti. Proviamo rabbia e frustrazione”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il furto dopo il Concertone, via strumenti da 20mila euro al gruppo che ricorda Paolo Benvegnù - Finestrino sfondato sulla via del ritorno al gruppo che ricorda Paolo Benvegnù. Luca Baldini: “Amarezza per l’accaduto ma ora pensiamo alla serata del Mengo” ... 🔗lanazione.it

Concertone del Primo Maggio, furto alla band dei Benvegnù: «Ci hanno rubato gli strumenti, aiutateci» - Il gruppo era sul palco in piazza San Giovanni per ricordare il proprio leader, Paolo Benvegnù, morto 4 mesi fa. Sul palco a rendere omaggio al cantante anche Ermal Meta e Brunori Sas ... 🔗roma.corriere.it

Benvegnù derubati al Concertone: ladri sfondano il vetro del furgone e portano via gli strumenti musicali - Nella serata di ieri, poco dopo il tradizionale Concertone del Primo maggio tenutosi nel cuore della Capitale, si è verificato un furto ai danni ... 🔗msn.com