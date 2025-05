Il fitness Fully Vested di Equinox si ispira a Lara Croft

© Metropolitanmagazine.it - Il fitness “Fully Vested” di Equinox si ispira a Lara Croft Equinox, la celebre catena di fitness club di fascia alta, ha appena lanciato un nuovo format destinato a rivoluzionare il modo in cui percepiamo una delle attività più semplici e sottovalutate: camminare. Si chiama “Fully Vested”, ed è la prima lezione di hiking indoor al mondo pensata appositamente per tapis roulant. Ma non è tutto: a rendere unico questo workout è l’introduzione del Precision Vest, un giubbotto zavorrato studiato nei minimi dettagli per trasformare una semplice camminata in un’esperienza altamente performante.Camminare non è mai stato così potente: ecco il fitness “Fully Vested” di EquinoxNel panorama post-pandemico, l’abitudine di camminare ha vissuto un’incredibile riscoperta. Molti si sono accorti del suo potenziale come attività fisica quotidiana, ma Equinox ha voluto fare un passo in più: trasformare il walking in una pratica efficace e misurabile, adatta anche a chi cerca risultati evidenti in termini di tonificazione e cardio. 🔗 , la celebre catena diclub di fascia alta, ha appena lanciato un nuovo format destinato a rivoluzionare il modo in cui percepiamo una delle attività più semplici e sottovalutate: camminare. Si chiama “”, ed è la prima lezione di hiking indoor al mondo pensata appositamente per tapis roulant. Ma non è tutto: a rendere unico questo workout è l’introduzione del Precision Vest, un giubbotto zavorrato studiato nei minimi dettagli per trasformare una semplice camminata in un’esperienza altamente performante.Camminare non è mai stato così potente: ecco il” diNel panorama post-pandemico, l’abitudine di camminare ha vissuto un’incredibile riscoperta. Molti si sono accorti del suo potenziale come attività fisica quotidiana, maha voluto fare un passo in più: trasformare il walking in una pratica efficace e misurabile, adatta anche a chi cerca risultati evidenti in termini di tonificazione e cardio. 🔗 Metropolitanmagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Progetto sulle Mura. Area fitness all’aperto finanziata dalla Seam - La città avrà a breve una nuova palestra a cielo aperto: è in corso la fornitura e posa in opera di attrezzature fitness sul bastione Garibaldi, sulle Mura medicee. Un’area pensata per offrire a tutti, gratuitamente, la possibilità di praticare attività fisica in un contesto storico e paesaggistico unico. Il progetto prevede l’installazione di otto attrezzi in acciaio inox, progettati per un allenamento completo a corpo libero. 🔗lanazione.it

Riposto, villa Pantano sarà riqualificata: ci sarà anche una nuova area fitness - Il polmone verde di Riposto, la villa Pantano, in stato di abbandono ormai da decenni, sarà al centro di un imponente intervento di ristrutturazione. Il finanziamento dell’assessorato regionale delle Infrastrutture, con un contributo pari a 1 milione e 300mila euro derivante dalla finanziaria... 🔗cataniatoday.it

Dog Human Fitness: cos’è e perché fa bene praticare lo sport con il tuo cane - Chi ha un cane non vede l’ora di trascorrere il tempo libero in sua compagnia e coinvolgerlo in ogni attività. Gli amanti del fitness, però spesso si vedono costretti a lasciare il quattro zampe a casa e ad allenarsi da soli. In realtà chi vuole condividere anche questo momento con il suo peloso... 🔗salernotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Equinox Unveils ‘Tomb Raider'-inspired Vest to Maximize Walking Workouts - While the weight of the world can seem a little burdensome as of late, Equinox has rolled out two ways to keep trekking. The high-performance health specialist is literally upping its performance ... 🔗msn.com