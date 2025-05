Il fisico-immunologo Fabio Luciani è il Frentano d' oro 2025

© Chietitoday.it - Il fisico-immunologo Fabio Luciani è il Frentano d'oro 2025 Fabio Luciani, professore ordinario di Immunologia e Machine learning all’University of New South Wales di Sydney, il 26° Frentano d’oro. L'ambìto premio viene conferito annualmente dall’omonima associazione fondata dal compianto Ennio De Benedictis e guidata oggi da Stefano. 🔗 È il lancianese, professore ordinario di Immunologia e Machine learning all’University of New South Wales di Sydney, il 26°d’oro. L'ambìto premio viene conferito annualmente dall’omonima associazione fondata dal compianto Ennio De Benedictis e guidata oggi da Stefano. 🔗 Chietitoday.it

Fabio luciani premiato come il xxvi frentano d’oro per la sua ricerca tra immunologia e intelligenza artificiale - Fabio Luciani, originario di Lanciano, riceve il premio Frentano d’Oro 2025 per il suo innovativo lavoro che integra immunologia e machine learning nella ricerca contro il cancro, valorizzando la Fren ... 🔗gaeta.it

Lanciano: il 26°Frentano d’oro al fisico e immunologo Fabio Luciani - A Lanciano assegnato il 26° Frentano d'oro al fisico e immunologo Fabio Luciani. A luglio la consegna del riconoscimento ... 🔗rete8.it