Il figlio di Arnold Schwarzenegger Patrick sogna di recitare nel nuovo American Psycho

© Movieplayer.it - Il figlio di Arnold Schwarzenegger, Patrick, sogna di recitare nel nuovo American Psycho Patrick Schwarzenegger si è candidato e sta fortemente sperando di recitare nel prossimo adattamento di American Psycho di Luca Guadagnino. Patrick Schwarzenegger si candida pubblicamente per interpretare Patrick Bateman nel nuovo adattamento di American Psycho diretto da Luca Guadagnino e scritto da Scott Z. Burns. L'attore, reduce dal successo in The White Lotus, rincorre da mesi questo ruolo cult, portato al cinema nel 2000 da Christian Bale. Guadagnino promette un adattamento inedito, lontano dal remake classico. Schwarzenegger come American Psycho C'è un'eco affilata nei corridoi di Hollywood, e ha il volto determinato di Patrick Schwarzenegger. Reduce dall'esperienza nella serie HBO The White Lotus, l'attore ha espresso con entusiasmo il desiderio di calarsi nei panni - elegantemente insanguinati - di Patrick . 🔗 si è candidato e sta fortemente sperando dinel prossimo adattamento didi Luca Guadagnino.si candida pubblicamente per interpretareBateman neladattamento didiretto da Luca Guadagnino e scritto da Scott Z. Burns. L'attore, reduce dal successo in The White Lotus, rincorre da mesi questo ruolo cult, portato al cinema nel 2000 da Christian Bale. Guadagnino promette un adattamento inedito, lontano dal remake classico.comeC'è un'eco affilata nei corridoi di Hollywood, e ha il volto determinato di. Reduce dall'esperienza nella serie HBO The White Lotus, l'attore ha espresso con entusiasmo il desiderio di calarsi nei panni - elegantemente insanguinati - di. 🔗 Movieplayer.it

