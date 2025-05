Il fascismo è tornato ma è quello della sinistra che occupa i palazzi senza passare dal voto popolare | GUARDA

© Iltempo.it - Il fascismo è tornato, ma è quello della sinistra che occupa i palazzi senza passare dal voto popolare | GUARDA fascismo è tornato, è tornato a sinistra, con il metodo non elettivo. La sinistra italiana accusa il governo che ha vinto le elezioni di essere fascista, poi il caso di Marine Le Pen e adesso in Germania si vuole estromettere Afd: al governo può andare solo chi le elezioni le perde, ribaltando la democrazia e snobbando il voto popolare. Bisogna combattere il fascismo della sinistra che vuole occupare il palazzo senza passare dalle urne: il punto del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Il, è, con il metodo non elettivo. Laitaliana accusa il governo che ha vinto le elezioni di essere fascista, poi il caso di Marine Le Pen e adesso in Germania si vuole estromettere Afd: al governo può andare solo chi le elezioni le perde, ribaltando la democrazia e snobbando il. Bisogna combattere ilche vuolere il palazzodalle urne: il punto del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Iltempo.it

