Il fascino senza tempo delle Ferrari Raduno e sfilata delle rosse in centro

© Ilgiorno.it - Il fascino senza tempo delle Ferrari. Raduno e sfilata delle “rosse” in centro sfilata in Rosso", Raduno e corteo di auto da corsa per le vie del centro. Il ritrovo è fissato alle 10 al piazzale del Mercato in via delle Industrie. I motori si accenderanno alle 10.30 e la carovana si metterà in marcia. Un’ora dopo è previsto l’arrivo in piazza Papa Giovanni. Qui le “rosse” resteranno per tutta la giornata concedendosi agli sguardi degli appassionati. La gran parte dei modelli presenti risale all’ultimo decennio, ma dovrebbero far parte della sfilata anche altre vetture più “storiche”. Vari gli stand che saranno allestiti, tra questi anche uno dedicato ai collezionisti di tutto ciò che riguarda il mondo della scuderia di Maranello, dai gadget ai libri ai modellini di varia data. Per i più piccoli visitatori verrà allestito un circuito gonfiabile con macchine a pedali. 🔗 Una giornata speciale per gli appassionati di motori quella di domani dedicata alla "in Rosso",e corteo di auto da corsa per le vie del. Il ritrovo è fissato alle 10 al piazzale del Mercato in viaIndustrie. I motori si accenderanno alle 10.30 e la carovana si metterà in marcia. Un’ora dopo è previsto l’arrivo in piazza Papa Giovanni. Qui le “” resteranno per tutta la giornata concedendosi agli sguardi degli appassionati. La gran parte dei modelli presenti risale all’ultimo decennio, ma dovrebbero far parte dellaanche altre vetture più “storiche”. Vari gli stand che saranno allestiti, tra questi anche uno dedicato ai collezionisti di tutto ciò che riguarda il mondo della scuderia di Maranello, dai gadget ai libri ai modellini di varia data. Per i più piccoli visitatori verrà allestito un circuito gonfiabile con macchine a pedali. 🔗 Ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mini Cooper Cabrio, la prova de Il Fatto.it – Il fascino senza tempo della capote in tela – FOTO - Le icone sono sempre icone. Più passano gli anni più trasmettono le loro radici di generazione in generazione, insieme all’evoluzione dei tempi e della società che l’accompagna. Come la Mini, ad esempio, che a 66 anni suonati, sembra una ragazzina capace di interpretare e seguire le mode, i trend del momento come poche altre. Inossidabile, tecnologica e flessibile come l’ha resa il Gruppo BMW negli ultimi 30 anni. 🔗ilfattoquotidiano.it

Maschere di Carnevale e Tradizione Culturale Italiana: Storia, Significato e Fascino Senza Tempo. - Le maschere di Carnevale non sono semplici accessori di festa, ma veri e propri simboli della tradizione culturale italiana. Radicate nella storia del teatro e della commedia popolare, le maschere hanno attraversato secoli di evoluzione, mantenendo intatto il loro fascino. Ogni maschera racconta una storia, rappresenta un carattere e conserva un legame profondo con la società e le sue trasformazioni. 🔗mondouomo.it

La pioggia e le fontane di Roma: un fascino senza tempo - Roma si è svegliata sotto una fitta pioggia questa mattina. Ma la città eterna, avvolta nella sua aura di storia e arte, rivela un volto inedito quando la pioggia bagna le sue strade. Le fontane, simboli iconici della città, si trasformano in palcoscenici di suggestioni uniche, dove l’acqua piovana danza con i getti scroscianti, creando un’armonia visiva e sonora che incanta i passanti. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> La Fontana di Trevi, maestosa e imponente, si trasforma in un teatro di luci e ... 🔗funweek.it

Ne parlano su altre fonti

Il fascino senza tempo delle Ferrari. Raduno e sfilata delle “rosse” in centro; Ferrari x Charles Leclerc: lo stile incontra la velocità con una nuova capsule; Le rosse sfilano - Biblioteca di Osio Sotto - eventi; Auto d'epoca: i record delle Ferrari e altri modelli iconici. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il fascino senza tempo delle Ferrari. Raduno e sfilata delle “rosse” in centro - Una giornata speciale per gli appassionati di motori quella di domani dedicata alla "Sfilata in Rosso", raduno e corteo ... 🔗ilgiorno.it

Replica Ferrari SF16-H, il suo prezzo è elevatissimo - Replica della Ferrari SF16-H del 2016 è in asta per $62,000. Scopri i dettagli unici e il valore collezionistico di questo pezzo esclusivo ... 🔗msn.com

Ferrari e Hot Wheels siglano la collaborazione dell'anno - combinando il fascino senza tempo dell'automobilismo italiano con la maestria miniaturistica del colosso dei giocattoli. L'annuncio è stato fatto direttamente dal quartier generale Ferrari a ... 🔗tomshw.it