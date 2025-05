Il dramma di Lamine e i cadaveri dimenticati | la morte anonima di immigrati e clochard

Riceviamo e pubblichiamo le riflessioni di Valentina Farina, garante delle persone private della libertà personale Provincia di Brindisi, sul dramma di Lamine Barro, il migrante di 27 anni che nella tarda serata di giovedì 1 maggio è stato investito e ucciso da un automobilista, costituitosi.

