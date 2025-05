Il docente di sostegno | nuove competenze e responsabilità Figura centrale nella rete educativa

docente specializzato per il sostegno. Il nuovo assetto si fonda su un’idea di scuola inclusiva, dove l’alunno con disabilità è soggetto attivo nel proprio percorso di apprendimento, valorizzando capacità e potenzialità individuali.L'articolo Il docente di sostegno: nuove competenze e responsabilità. Figura centrale nella rete educativa . 🔗 Il Decreto Ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025, attraverso l’Allegato A, ridefinisce il profilo delspecializzato per il. Il nuovo assetto si fonda su un’idea di scuola inclusiva, dove l’alunno con disabilità è soggetto attivo nel proprio percorso di apprendimento, valorizzando capacità e potenzialità individuali.L'articolo Ildi. 🔗 Orizzontescuola.it

